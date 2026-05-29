MRA: Denuncian que intendentable cartista usa funcionarios judiciales en campaña proselitista

La denuncia pública fue realizada por la ciudadana identificada como Soledad González en los grupos de vecinos del Barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso.

González adjuntó un video de seguridad en el que se observa el actuar de operadores de la campaña electoral y al propio Julián Vega, aspirante a la intendencia del distrito. Se trata de un polémico concejal saliente cuya hermana es la diputada cartista Johana Vega (ANR, HC).

En dicho video varios usuarios identificaron al propio Julián Vega ordenando la destrucción de propaganda electoral de sus contrincantes y la instalación de sus propias pegatinas.

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También fue identificada una supuesta funcionaria judicial nombrada como Raquel Cano por los internautas. La participación activa de funcionarios judiciales en política partidaria está prohibida por ley.

“Así es como el candidato Julián Vega hace su dichosa campaña política faltando al respeto a otros candidatos y a mí ya que se tomó el atrevimiento de mandar a sus hurreros a pegar su nombre en mi propiedad privada sin mi consentimiento”, expresó la denunciante.

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“Encima, sacan la calcomanía ajena sabiendo bien que eso está prohibido y él ve y no dice nada; una vergüenza. A base de faltas de respeto, sigue pidiendo votos”, repudió.

“Una desubicada también esa ña Gloria y sus pakitas seccionaleras! Sacan todas las propagandas de los otros candidatos gua’u okyhyje hikuei porque saben que no va a ganar, nadie les quiere”, expresó otro internauta.

Ante las críticas, el propio hermano de Julián y Johana, José Vega Insfrán, increpa a uno de los internautas y le escribe en el foro: “espero que el 8 de junio todos nos sumemos al ganador, no vayan a ser pichados y apoyar al liberal”.