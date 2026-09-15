“Llevará años”: MEC descarta una reforma educativa tras resultados de PISA

Luego de conocerse los resultados de las pruebas de Pisa 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció que no plantearán una reforma de la educación, al menos de manera inmediata y durante este Gobierno, del presidente de la República, Santiago Peña.

“Contaba recién, al estado de Paraná, en Brasil, que es el que mejor puntuó probablemente en toda la región, le llevó siete años el proceso, siete años. Nosotros estamos recién en el segundo año de incorporación (del nuevo programa de lectura). Yo creo que una reforma educativa hoy es un proceso enorme que nos va a llevar años y nosotros necesitamos tomar decisiones ya”, afirmó este lunes el titular del MEC, Luis Ramírez, tras la presentación del informe internacional en el país.

Aseguró que, en cambio, la propuesta es aplicar acciones inmediatas, como reforzar los programas de lectura y la introducción de un plan que proviene de la Universidad de Oxford, denominado Neli. Este proceso lleva su segundo año y a partir de este 2026 comenzaron con la revisión de matemáticas, para luego tomar ciencias.

Así les fue a los estudiantes paraguayos en las últimas pruebas internacionales:

Lectura: Retroceso de 21 puntos, pasando de 373 (en 2022) a 352 en la última evaluación.

Matemáticas: Caída de 4 puntos; el país se mantiene en el último lugar de la región en esta asignatura.

Ciencias: Disminución de 13 puntos en los resultados de 2025.

Tendencia general: Los estudiantes paraguayos registraron un retroceso en todas las asignaturas evaluadas en comparación con el desempeño de 2022.

Ramírez promete “lineamientos” para que próximo Gobierno inicie una reforma educativa

El titular del MEC indicó que, en el marco del Plan Nacional de Educación 2050, que actualmente se discute a puertas cerradas, entre funcionarios de la cartera estatal, se entregará luego unos “lineamientos” que servirán al próximo Gobierno, que asuma en 2028, como para comenzar una reforma de la educación en Paraguay.

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“Hay mucho que discutir, no es solo el currículum. ¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con la gestión educativa? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con la inversión? O sea, esto es una complejidad. Esto es una complejidad muy grande. Por lo tanto, la educación tiene que ser abordada desde esa complejidad”, manifestó.

Desde el MEC también plantean cambios en el modo de trabajo de las supervisiones, que actualmente cumplen un papel más administrativo, según dijo el ministro. “Tenemos que redefinir eso, tiene que ser una función mucho más pedagógica, tienen que trabajar más en el aprendizaje, hacer un seguimiento del aprendizaje de los alumnos. Hacia ahí tenemos que girar. Y eso sí representa una reingeniería importante”, alegó.

El MEC dispone de casi US$ 2 millones (casi G. 12.000 millones) para elaborar los “lineamientos” del Plan de Nacional de Educación, para lo cual Luis Ramírez contrató al pastor evangélico Isaias Vergara, su propio asesor, para trabajar en este proyecto. El Gobierno anterior ya gastó G. 23.000 millones en su fallido Plan Nacional de Transformación Educativa.

Ministro de Educación apuntó contra desfiles y “santo ára” en ciudades

Los países que mejores resultados obtienen en las pruebas Pisa se caracterizan por contar, en general, con más horas y más días de clase durante todo el año, según datos del MEC. A la inversa, países con menos días y horas de clase suelen tener resultados muy negativos, como es el caso de Paraguay.

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En el país, el MEC considera que los colegios privados tienen ventaja en esta premisa, pues muchos cuentan con doble escolaridad, mientras que son 500 las escuelas públicas que cuentan con el programa de jornada extendida (8 horas diarias).

“La semana pasada discutía con una intendente, intendenta municipal en ejercicio, porque me vino a decir que, por qué yo no autorizaba que se practique jueves y viernes la práctica del desfile (sic), porque era el día del municipio y del Santo y de la no sé que cosa. Ustedes se imaginan lo que eso era. O sea, que ahora un intendente decide los días de clase”, apuntó.

Ausentismo: Según reveló Pisa, el 59% de los estudiantes paraguayos evaluados indicaron faltar al menos una o dos veces a clases en las semanas previas a los tests.