Paro docente: MEC habla de acuerdo, pero gremios lo niegan y mantienen protestas

En contacto con ABC Cardinal, el ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró sobre las negociaciones con docentes, que anuncian protestas para esta semana: “estamos ya ahí, a punto de firmar. Falta la firma nomás de esto que va a ser un acuerdo con los sindicatos, con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Gobierno. Y estamos queriendo mañana también rubricar eso desde la misma casa presidencial”.

El ministro agregó que si bien no tiene posibilidad de asegurar que las protestas se suspenden, “estamos hablando ya con 12 gremios y con todos estamos de acuerdo que se levanta ya la medida. De hecho, cuando hablamos con ellos, no hay ninguna medida todavía oficialmente declarada... No hay ninguna medida que se va a tomar ni para el jueves ni para el viernes”.

Ramírez incluso nombró los sindicatos que ya acordaron un porcentaje de reajuste con el Gobierno, que son la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y otros 8 a 9 gremios del sector, dijo. La protesta está prevista para este jueves 17 y viernes 18 de setiembre.

El titular del MEC confirmó que la propuesta oficial de reajuste no alcanzará el 8% exigido por los sindicatos, pero remarcó que están optimistas por rubricar las firmas con el propio presidente de la República, Santiago Peña, tal como se hizo este lunes con los médicos.

¿Cuánto será el reajuste propuesto por el Ejecutivo?

Aunque el ministro evitó precisar la cifra ofrecida a los sindicatos, en el ámbito gremial y de la cartera educativa trasciende que la misma oscilaría el 5%, porcentaje con el que el Ejecutivo busca desactivar el paro.

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Además del reajuste, los educadores exigen al Gobierno estos puntos:

El crecimiento vegetativo (contratación de docentes)

La falta de rubros para maestros de grado

La carencia de psicólogos en las instituciones.

Problemas con la gratuidad de la educación, que obliga a docentes a cubrir gastos.

En ese sentido, Ramírez enfatizó que el preacuerdo contempla una agenda integral para la educación pública. Dijo que se contempla una reingeniería presupuestaria para crear más de 2.000 nuevos rubros el próximo año —priorizando áreas de salud mental con la incorporación de psicólogos y orientadores—, además de un compromiso conjunto con las organizaciones sindicales para llevar adelante capacitaciones docentes de forma continua.

Gremios desmienten al ministro: “Medida sigue firme”

Pero en general, los gremios del sector rechazan la existencia de un supuesto acuerdo con el Gobierno para levantar la medida de fuerza prevista para los últimos días de esta semana.

El presidente de la UNE, Rafael Resquin y el secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), Gabriel Espínola, ratificaron en conversación con ABC Cardinal, que no existe una propuesta oficial en torno al salario básico de los profesores para el 2027. “Al día de hoy, la medida sigue firme, nosotros tenemos una convocatoria de reunión en Mburuvicha Róga este miércoles, pero ni la hora nos confirmaron”, manifestó Resquín.

“Hace 15 días que no hablamos con el ministro (Ramírez)”, aseguró Resquín, refrendado por Espínola que planteó: “Desde cuándo el ministro es dirigente sindical”, criticó irónico Gabriel Espínola cuando se le informó desde ABC Cardinal que el Ramírez había hablado segundos antes de la posibilidad de que se levante el paro.

Blanca Ávalos, de la Otep - SN, también aseguró a ABC Cardinal que su sindicato no recibió proposición alguna de parte del titular del MEC y que el paro continúa como estaba previsto. Igualmente, los dirigentes ratificaron que el salario es solo un punto del conflicto, teniendo en cuenta otros pedidos mencionados más arriba.

No obstante, Silvio Piris, presidente de la FEP, dijo que “hay una propuesta que yo tengo que someter a asamblea que mañana vamos a tener, a partir de las 8:00, y ahí me van a determinar si yo puedo aceptar una propuesta del MEC y qué montos aceptar o no”. La FEP es el sindicato con la mayor cantidad de agremiados en el sector. Se estima que el 50% de los maestros afiliados a algún gremio, están en la organización dirigida por Piris.