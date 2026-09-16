Fiscalía instalará centro de monitoreo el día de las elecciones

El fiscal general de la República, Emiliano Rolón, dispuso la instalación de un Centro de Monitoreo de Informaciones y Denuncias que funcionará el día de las elecciones municipales.

El centro estará instalado en la sede central de la institución, ubicada en la calle Chile, esquina Ygatimí, de Asunción, lo que permitirá centralizar información y recibir denuncias relacionadas con posibles delitos electorales y otros hechos punibles que pudieran registrarse durante los comicios.

Asimismo, fue designada nuevamente Sandra Ledesma, fiscal de Delitos Electorales de Asunción, como punto de enlace y coordinación de la cobertura del servicio en el marco de las elecciones municipales.

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La Fiscalía General dispuso un trabajo coordinado en todo el territorio nacional, orientado a atender de manera inmediata ante eventuales delitos electorales que atenten el respeto al derecho al voto libre y secreto.

Por otro lado, la Dirección de Comunicación y Prensa del Ministerio Público desarrollará una campaña de concienciación dirigida a la ciudadanía, con información orientada a prevenir la comisión de delitos electorales y otros hechos punibles.

La iniciativa busca contribuir a que la jornada cívica se desarrolle con normalidad y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Delitos electorales y sus penas

El Código Electoral establece castigos que varían según la gravedad de la acción. Entre los delitos más relevantes se encuentran:

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