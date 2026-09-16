Peña habla de cooperación contra crimen organizado con enviada de EE.UU.

En Palacio de López, el Presidente de la República, Santiago Peña, se reunió hoy con Mónica Ager Jacobsen, coordinadora adjunta de Seguridad Nacional, Control y Designación de Terroristas para la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Del encuentro participóel encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter.

Conforme a información oficial, en la ocasión abordaron temas relativos al crimen organizado trasnacional en la región y coincidieron en la necesidad de un trabajo coordinado para contrarrestar el accionar de esos grupos criminales. Señalaron que las operaciones de esto grupos trascienden fronteras por lo que es primordial un trabajo conjunto de los países porque las acciones aisladas son insuficientes.

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Jacobsen se encuentra de visita en el país para participar de la Sexta Reunión del “Foro Contra el Terrorismo Transnacional” (CTTF, por sus siglas en ingles), que sea realiza el 16 y 17 de setiembre en Asunción.

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“Desafíos comunes”

“Estados Unidos seguirá trabajando junto a Paraguay para fortalecer la cooperación, enfrentar desafíos comunes y responder a amenazas compartidas. Un paso más hacia un hemisferio más fuerte y seguro”, manifestó, por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, en un posteo en redes sociales.