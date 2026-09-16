RUN: Presentan Certificado Catastro Registral Inmobiliario Digital

Con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, se presentó hoy el Certificado Catastro Registral Inmobiliario Digital, un nuevo instrumento del Registro Unificado Nacional (RUN) que concentra en un solo documento información catastral y registral de los inmuebles. El avance forma parte de una reforma orientada a superar décadas de información fragmentada y brindar mayor seguridad, transparencia y agilidad a ciudadanos y empresas, indica la información oficial.

En el acto en Palacio de López, Peña dijo que la puesta en marcha del certificado constituye un paso concreto dentro de una transformación de mayor alcance, que busca integrar sistemas y criterios que durante años funcionaron de manera separada. “Lo que hoy celebramos es un hito en ese proceso, no es la culminación”, expresó. Agregó que la implementación del RUN continuará de manera progresiva.

La reforma establece además un Código Único de Identificación Catastral Registral para individualizar cada inmueble y vincular de manera precisa su información física y jurídica. Peña indicó que esta herramienta representa “una pequeña pero extraordinaria revolución en nuestra seguridad jurídica”, ya que permite avanzar hacia una fuente integrada y confiable de información inmobiliaria.

El nuevo certificado permitirá reunir en un único instrumento público y digital datos que anteriormente debían ser consultados y contrastados en distintas dependencias. Incluirá la identificación única del inmueble, sus dimensiones, límites y superficie, además del estado actual del dominio, restricciones y la información correspondiente sobre eventuales superposiciones con otros títulos registrados.

De acuerdo al presidente Peña, el alcance de la reforma trasciende la modernización administrativa y tiene efectos concretos sobre el patrimonio de las personas. “La casa que construyó con esfuerzo, la chacra que heredó de sus padres, el local donde levantó su negocio”, indicó al referirse a los bienes cuya información podrá contar progresivamente con mayor precisión y confiabilidad.

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Nueva etapa inicia el 9 de octubre dice Martínez Simón

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, señaló que la presentación del certificado es el resultado de un proceso de implementación que continuará incorporando tecnología y nuevas soluciones. Refirió que contar con información registral y catastral integrada constituye una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la seguridad jurídica.

El titular de la Corte anunció que desde el 1 de octubre comenzará una nueva etapa del proceso de digitalización de los títulos. Indicó que actualmente se encuentra digitalizada gran parte de la documentación existente y que el trabajo contempla un universo aproximado de 70 millones de hojas, además de la incorporación progresiva de firma digital.

La creación del RUN integró bajo una misma estructura las funciones registrales y catastrales, con el propósito de superar la dispersión de información y avanzar hacia criterios comunes. La Ley N.º 7424/2025 establece que la certificación inmobiliaria debe reunir en un único documento los aspectos catastrales y registrales y dispone la utilización progresiva de un código único para la identificación física y jurídica de cada inmueble.

Con la puesta en marcha del certificado digital, Paraguay avanza hacia un sistema en el que la información física y jurídica de la propiedad converge progresivamente en una única fuente, permitiendo respuestas más rápidas y confiables, con mayor seguridad jurídica para ciudadanos y empresas.

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Nuevo paso de la modernización, indica Lourdes González

Por su parte, la gerente superior del RUN, Lourdes González, dijo que el lanzamiento de este certificado digital representa mucho más que un nuevo servicio.

“Es un nuevo paso en el proceso de modernización e integración catastro-registral, iniciado con la implementación de la Mesa Educada Única Catastro-Registral acá el 14 de enero de este año. Este avance demuestra que cuando se articulan conocimientos, tecnología y trabajo en equipo, es posible transformar proyectos complejos en soluciones concretas para la gente”, manifestó la titular del RUN.