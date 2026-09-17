Acto oficial con tinte proselitista: Peña expresa apoyo a candidato a intendente de la ANR en Acahay

Durante un acto oficial realizado en este municipio, con un marcado tinte político, el presidente de la República, Santiago Peña, encabezó en el distrito de Acahay la inauguración y entrega de 26 viviendas del Proyecto Nuevo Horizonte —ejecutado a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El proyecto habitacional benefició a pobladores del barrio Santa Lucía de este municipio, ocasión que Peña aprovechó para manifestar públicamente su deseo de que Gilberto Mereles (Lista 1) sea el próximo intendente de la ciudad.

Lea más: Santiago Peña evita “elegir” entre Alliana y Cartes: “Yo estoy para sumar y multiplicar”

Durante su discurso, el mandatario señaló que quiere trabajar con Mereles en la jefatura comunal para poder seguir construyendo más viviendas, invertir en caminos y generar más industrias y empleos en la zona.

Peña dijo: “Sé que contigo vamos a poder hacer más viviendas en este municipio”, enfocando su mensaje en la continuidad de la gestión local. Asimismo, prometió que su administración seguirá recorriendo el departamento de Paraguarí hasta que las soluciones habitacionales lleguen a más familias.

Lea más: Tensión en el cartismo: esto dice Baruja, la figura en el centro de la discordia

Apuntan llegar a 50.000 viviendas

Por su parte, el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, destacó que a nivel país se están superando las 46.000 viviendas gestionadas, con más de 34.000 entregadas, apuntando a llegar a las 50.000 para fin de año para todos los sectores socioeconómicos, incluyendo la clase trabajadora mediante el programa Che Róga Porã.

El evento también incluyó la habilitación de un pozo artesiano construido por la Gobernación de Paraguarí.