Política
17 de septiembre de 2026 a la - 16:45

Acto oficial con tinte proselitista: Peña expresa apoyo a candidato a intendente de la ANR en Acahay

Peña en Acahay
Santiago Peña saluda a un poblador de Acahay durante la inauguración y entrega de viviendas del Proyecto Nuevo Horizonte, en el marco del Programa Fonavis.

ACAHAY. El presidente Santiago Peña, durante la entrega de viviendas del MUVH, con marcado tinte proselitista, expresó su apoyo al candidato para seguir impulsando obras en el municipio.

Por Emilce Ramírez
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Durante un acto oficial realizado en este municipio, con un marcado tinte político, el presidente de la República, Santiago Peña, encabezó en el distrito de Acahay la inauguración y entrega de 26 viviendas del Proyecto Nuevo Horizonte —ejecutado a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El presidente Santiago Peña, durante un acto oficial, pidió apoyar al candidato colorado Gilberto Mereles (Lista 1) para que sea el próximo intendente y así continuar con la construcción de viviendas.
El presidente Santiago Peña, durante un acto oficial, pidió apoyar al candidato colorado Gilberto Mereles (Lista 1) para que sea el próximo intendente y así continuar con la construcción de viviendas.

El proyecto habitacional benefició a pobladores del barrio Santa Lucía de este municipio, ocasión que Peña aprovechó para manifestar públicamente su deseo de que Gilberto Mereles (Lista 1) sea el próximo intendente de la ciudad.

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Durante su discurso, el mandatario señaló que quiere trabajar con Mereles en la jefatura comunal para poder seguir construyendo más viviendas, invertir en caminos y generar más industrias y empleos en la zona.

Peña dijo: “Sé que contigo vamos a poder hacer más viviendas en este municipio”, enfocando su mensaje en la continuidad de la gestión local. Asimismo, prometió que su administración seguirá recorriendo el departamento de Paraguarí hasta que las soluciones habitacionales lleguen a más familias.

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Apuntan llegar a 50.000 viviendas

Por su parte, el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, destacó que a nivel país se están superando las 46.000 viviendas gestionadas, con más de 34.000 entregadas, apuntando a llegar a las 50.000 para fin de año para todos los sectores socioeconómicos, incluyendo la clase trabajadora mediante el programa Che Róga Porã.

Elecciones Municipales

El ministro Juan Carlos Baruja participó en la inauguración de una vivienda en un evento comunitario.
El ministro Juan Carlos Baruja participó en la inauguración de una vivienda en un evento comunitario.

El evento también incluyó la habilitación de un pozo artesiano construido por la Gobernación de Paraguarí.