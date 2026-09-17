Docentes de San Pedro levantan protesta, pero advierten de otra manifestación

Los dirigentes de los distintos sindicatos docentes no descartan ir a otra medida de fuerza si no se logra la inclusión dentro del Presupuesto General de la Nación 2027 de los fondos necesarios para el reajuste salarial que reclaman y para que se cumpla con otras exigencias que, afirman, mejoraría la calidad educativa.

Por el momento, las protestas quedan en cuarto intermedio.

En el departamento de San Pedro, hoy la convocatoria tuvo un acatamiento del 95 por ciento por parte de los educadores agremiados, principalmente en la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional (Otep - SN).

Los docentes exigen el cumplimiento de sus reivindicaciones laborales y de otros pedidos del sector educativo. Los dirigentes informaron que en los 22 municipios de San Pedro los trabajadores de la educación participaron masivamente en las marchas de protesta realizadas en los diferentes puntos del departamento.

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En ese sentido, la presidenta del Comité de Base de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Fabiola López, mencionó que luego de la reunión mantenida con las autoridades del Gobierno nacional se acordó llegar a un “cuarto intermedio” mientras se busca la forma de incluir en el presupuesto del Gobierno nacional los fondos necesarios que reclaman los educadores a través de la Cámara de Diputados, explicó.

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Protesta docente, en pausa momentánea

La dirigente aclaró que el levantamiento de la medida de protesta es momentáneo y que de ninguna manera significa que los docentes van a dejar de participar en las negociaciones con las autoridades de los organismos correspondientes, con el propósito de insistir en el cumplimiento de sus reclamos, argumentó.

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“Esta es una pausa momentánea de nuestra parte, pero vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir más adelante, mirando desde nuestras bases si las autoridades tienen la intención de brindar el apoyo necesario que desde hace varios años vienen insistiendo los trabajadores del sector docente”, aseveró la representante del gremio.