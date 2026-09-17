Video: ¡Fuera Piris!, gritan docentes en Concepción

La concentración de los docentes se realizó en la plaza Agustín Fernando de Pinedo, ubicado en el centro de la capital del primer departamento, Concepción. Luego realizaron una caminata por la avenida que lleva el mismo nombre de la plaza.

Entre otros reclamos, los maestros mencionaron nuevamente el pedido del aumento de sus salarios en un total del 8%.

Decenas de maestros participaron de este día de movilizaciones. Según lo mencionaron, son los agremiados a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

¡Fuera Piris!

Durante la medida de fuerza los docentes pidieron la salida de Silvio Piris, como presidente de la FEP. Cuestionan su actuar, principalmente por haber firmado ayer un acuerdo con el Gobierno, para levantar las protestas anunciadas para hoy, para un incremento salarial del 5%. Según indicaron, esta decisión no les fue consultada previamente.

Las críticas también alcanzaron a los representantes de la FEP a nivel Concepción, que viajaron hasta Asunción y que ayer acompañaron a Piris.

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Los maestros concepcioneros en principio habían anunciado para mañana otra jornada de protestas, pero quedó desconvocada, declarándose cuarto intermedio, confirmaron los dirigentes esta tarde.