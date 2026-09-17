Prieto desembarca en San Lorenzo en apoyo de Luz Bella González y su lista de concejales

En un concurrido acto político en la “Ciudad Universitaria”, el líder del partido Yo Creo y proyectado candidato presidencial para 2028, Miguel Prieto, oficializó su apoyo a la alianza opositora en San Lorenzo. La nómina para la Concejalía Municipal está encabezada por la economista Ilusión Peralta (Lista 3 Alianza Yo Creo en San Lorenzo, opción 1), mientras que la candidatura a la Intendencia la lidera la liberal Luz Bella González.

Al abrir el encuentro, Peralta dirigió un vehemente mensaje a la dirigencia y a los vecinos, asegurando que la contienda del 4 de octubre marca el camino definitivo hacia la transformación local.

«Hay un momento en la vida en el que nos preguntan de qué lado de la historia queremos estar. Entendimos que tenemos algo que no se compra en el supermercado ni se negocia en el quincho de la Avda. España (la residencia de Cartes). Estamos reunidos para transformar la convicción en acción», afirmó la candidata a concejala.

Peralta hizo un llamado directo a los electores para no dejar solos a los candidatos opositores y romper con décadas de hegemonía de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la comuna sanlorenzana. «¿Quieren seguir estando bajo el mando de los mismos de siempre? Vamos a entrar a la cancha», sentenció.

En San Lorenzo, feudo colorado, el exintendente del periodo 2021-2026, Felipe Salomón, busca otro mandato. La oposición selló una alianza y la candidata de consenso es la liberal Luz Bella González.

Pero en la lista de concejales habrá división de votos. La ANR tiene lista unificada y la oposición cuenta con cuatro listas. El PLRA tiene su nómina; “Yo Creo” la suya; la Alianza de partidos “Unite por San Lo” tiene otra lista y la Alianza Acuerdo Guaraní sus propios candidatos.

“Son ellos los que tienen miedo”, dijo Prieto

A su turno, el orador central, Miguel Prieto, auguró la victoria de la chapa opositora: «Ilusión, sos la esperanza de un cambio; serás la concejala más votada. Y Luz Bella, vos sos la futura intendenta de San Lorenzo».

Seguidamente, el exintendente de Ciudad del Este elevó el tono de su discurso y apuntó directamente al oficialismo y a la Justicia:

«Nos quisieron infundir miedo toda la vida, pero ahora son ellos los que tienen miedo. Nos amenazan con la cárcel, pero no vamos a retroceder. Llegó la hora de la verdad. Este sistema podrido tiene fecha de vencimiento: abril de 2028», aseveró.

Alliana es el peor candidato

Fue en este evento que Prieto aprovechó el escenario para enviar un mensaje frontal al vicepresidente Pedro Alliana, precandidato a la Presidencia impulsado por el titular de la ANR, Horacio Cartes.

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“Este mensaje va para Alliana que es el peor candidato y les digo que no me van a meter preso, va a tener que enfrentarme en elecciones y aunque van a repartir plata eso no les alcanzará, agarren su plata y voten por nosotros, ni toda la plata del mundo les va alcanzar, este sistema va a caer. El 4 de octubre será el primer tiempo y el segundo tiempo en 2028. Agradezco a Horacio Cartes que hoy eligió a la dupla al que le vamos a vapulear en el 2028”, agregó Miguel Prieto.

Finalmente, Miguel Prieto, dijo que: “Nosotros tenemos votos, vamos a tener 2 millones de votos y les vamos a dar una paliza de la que nunca se van a recuperar y 40 años vamos a mandar. Luz Bella, mi futura intendenta, vas a ganar. Nunca se arrodillen frente a estos bandidos”, concluyó el líder de Yo Creo.