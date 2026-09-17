Retamozo sobre crisis interna en Honor Colorado: “Aún no se puede hablar de un divorcio”

En entrevista con el senador, Ramón Retamozo, habló sobre las tensiones que siguen en aumento en el oficialismo tras la propuesta de llevar al ministro Juan Carlos Baruja como candidato a vicepresidente, hecho que causó molestia en el entorno del actual vicepresidente, Pedro Alliana. La decisión fue tomada de forma unilateral por el presidente del partido.

En este sentido, mencionó que aunque en la reunión de la Junta de Gobierno no hubo rechazo inicial, sin embargo, las diferencias aparecieron de inmediato.

Lea más: Baruja publica foto con Peña y Alliana en medio de discordia cartista: mirá lo que dijo

Asimismo, enfatizó en que el vicepresidente Pedro Alliana reaccionó con firmeza y aclaró que no aceptará imposiciones de nadie.

“Ayer al vicepresidente le noté nervioso a la salida de la entrevista con el presidente del partido, dijo claramente que no va a aceptar ninguna imposición por más que sea del agrado del presidente del partido o del líder del movimiento Honor Colorado. Su preferencia es que Baruja sea el candidato a vicepresidente”, aseveró.

División en el oficialismo, previo a las elecciones municipales

El parlamentario sostuvo que este anuncio desencadenó diferencias visibles en la cúpula oficialista. “Se dio una crisis a partir del anuncio que tuvimos en la Junta de Gobierno, donde el presidente del partido anunció de vuelta su preferencia hacia el ingeniero Baruja. Antes tenían una sola voz y había disciplina; ahora parece que hay algunos que se rebelan un poco”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, habló sobre la posibilidad de que el presidente Santiago Peña organice una facción propia en el partido, Retamozo indicó que es una opción viable debido a su cargo en el Poder Ejecutivo.

“Es el presidente de la República, claro que sí tiene espalda”, manifestó, aunque aclaró que hasta el momento no recibió propuestas directas para sumarse a un eventual bloque denominado “peñismo”.

“No quiero hablar todavía de que existe un divorcio”, afirma senador

En cuanto al liderazgo y la figura del titular de la ANR en medio de estos roces, el senador descartó un debilitamiento de su posición política. “La figura fuerte políticamente es Horacio Cartes. En las encuestas y en la aceptación de los colorados a nivel país, él marca muy bien”, aseveró.

Lea más: Alliana tras reunirse con Cartes: “No voy a aceptar ninguna imposición”

Finalmente, sobre el impacto que estas diferencias podrían tener en los próximos compromisos electorales y la estabilidad del sector, Retamozo prefirió no dar por confirmada una ruptura definitiva.

“No quiero hablar todavía de que existe un divorcio si no hay un anuncio oficial”, concluyó.