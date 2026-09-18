Denuncian agresión a candidato a concejal de Asunción

El candidato a concejal de la Alianza Unidos por Asunción, Bruno Martínez, sufrió una violenta agresión física este viernes mientras realizaba una cobertura informativa en las instalaciones de Aseo Urbano, de acuerdo al informe de su equipo político.

El postulante recibió el impacto de un decodificador de televisión en la cabeza, lo que le provocó una herida cortante que requirió sutura.

De acuerdo con el relato de Elías Piris, asesor de comunicación del partido, el grupo acudió al lugar con el objetivo de interiorizarse sobre el contrato colectivo de condiciones de trabajo de los funcionarios. Sin embargo, al llegar al sitio fueron interceptados por un grupo de personas apostadas en el portón de acceso.

La situación escaló con rapidez cuando la turba comenzó a lanzar agua y diversos objetos contra la comitiva. En medio de la agresión, uno de los elementos contundentes impactó directamente en la cabeza del candidato. Tras el violento episodio, el equipo de campañaba se trasladó de urgencia a la Comisaría Quinta para radicar la denuncia, según detallaron.

Lea más: Prieto desafía a Alliana y lo tilda del “peor candidato de la historia”

Piris indicó que Martínez recibió asistencia médica inmediata y se encuentra estable. No obstante, el postulante experimentó una descompensación al llegar al centro asistencial debido al impacto y a la tensión del momento, por lo que los médicos le practicaron una tomografía para descartar complicaciones mayores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acciones legales y contexto electoral

Desde el equipo jurídico del movimiento anunciaron que presentarán una denuncia formal ante el Ministerio Público para identificar a los agresores y esclarecer si el ataque fue premeditado. Piris cuestionó la presencia de la turba en el lugar y sugirió que el grupo aguardaba la llegada de Martínez, negando cualquier tipo de provocación previa.

Asimismo, el asesor vinculó el clima de hostilidad con cuestionamientos en torno al contrato colectivo de trabajo, cuya firma se pretende concretar a solo 15 días de las elecciones municipales.

Para colaborar con la investigación fiscal, el equipo de campaña solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y utilizará el material audiovisual capturado durante la transmisión en vivo realizada por el propio candidato.

Lea más: Prieto recuerda un año de su destitución: “Ojo, cada vez somos más los que no les tenemos miedo”

Tras el hecho, referentes políticos de distintos sectores, incluyendo la candidata Soledad Núñez y postulantes de la lista 3, se comunicaron con el equipo de Martínez para expresar su solidaridad y repudio ante la agresión.

El caso quedó en manos de las autoridades policiales y fiscales para determinar las responsabilidades penales correspondientes.