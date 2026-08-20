Prieto recuerda un año de su destitución: “Ojo, cada vez somos más los que no les tenemos miedo”

Prieto fue destituido por la Cámara de Diputados el 19 de agosto de 2025 por 47 votos de colorados cartistas, abdistas y velazquistas que se unieron para intentar recuperar la intendencia de Ciudad del Este. Al mismo tiempo, dicha instancia evitaba en todo momento aplicar la misma vara al exintendente de Asunción Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), quien finalmente pudo renunciar.

Pese a que Prieto fue destituido de la jefatura municipal, su entonces aliada la concejala María Portillo (PLRA), fue electa intendenta interina y su colaborador, Dani Mujica, fue electo para culminar su mandato con una diferencia de 40 puntos por arriba del candidato de la unidad colorada Roberto González Vaesken.

Meses después, en las internas partidarias, Prieto celebró las caídas del Clan Zacarías Irún en la ANR y del Clan Portillo en el PLRA.

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Al mismo tiempo, el exintendente esteño inició una gira nacional que lo posicionó como un serio candidato a la presidencia de la República para el 2028. Todo esto mientras enfrentaba 47 denuncias y procesos judiciales. Uno de ellos fue desestimado días atrás.

Lo que dijo Prieto

“Hoy amanecí recordando que hace exactamente un año ‘el sistema’ me quitó del cargo de Intendente Municipal”, dijo.

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“Pero me di cuenta de algo, no pudieron quitar de la mente y de los corazones de la gente, la idea de que cada uno de nosotros somos capaces de crear la ciudad que queremos y la esperanza de que podemos llevar este mismo modelo a todo el Paraguay”, dijo Prieto en un video en sus redes sociales.

“Hoy me encuentro ante un desafío mucho mayor, este mismo sistema me quiere quitar la libertad, esta vez lejos de mi casa, de mi familia y de mi ciudad. Pero nunca antes me sentí más libre, porque tengo la conciencia tranquila y porque no les tengo miedo” aseveró.

Sostuvo que recorriendo el país, durante un año, se dio cuenta de “que muchos somos los que estamos en esta misma situación, cada vez más personas están despertando. Ojo que cada vez somos más los que no les tenemos miedo”, sentenció.