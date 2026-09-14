IPS: Tras cambios en la previsional, postergan en Diputados el debate sobre emergencia y topes

Para esta mañana estaba prevista una reunión conjunta de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados para analizar y dictaminar el proyecto de ley “Que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) y establece un régimen extraordinario para el saneamiento financiero y la protección del fondo de enfermedad y maternidad”, pero atendiendo a que el fin de semana el extitular de IPS, Isaías Fretes asumió como ministro de Salud y en su reemplazo asumió Derlis León, la reunión se postergó para la próxima semana.

La nueva convocatoria para los miembros de las comisiones de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; de Asuntos Económicos y Financieros; de Justicia, Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto es para el martes 22 de septiembre a las 8:00, antes de la sesión ordinaria y ya está citado el nuevo presidente León.

El enroque de cabezas no fue el único detonante, ya que la bancada cartista tampoco tiene claro qué hacer, ya que una vez más podría quedar como “pasapapeles” del Senado, que bastardeó totalmente el proyecto original de la Cámara Baja.

El rimbombante acápite del proyecto en realidad oculta la intención una vez más de acomodar la ley vigente a favor del Banco Ueno, del grupo Vázquez SAE, exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, ya que pretendería legalizar el exceder los topes legales actuales de los montos del IPS a ser depositados en una misma entidad financiera.

Actualmente el tope único y global posible de depositar es del 10% del Patrimonio efectivo de la previsional, y ahora pretenden que el tope sea del 10% pero “de manera separada por tipo de instrumento financiero (Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA); Bonos, Obligaciones y Títulos de Deuda e incluso Depósitos en cuentas corrientes).

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Originalmente el proyecto de ley pretendía dar facilidades administrativas al presidente del IPS para la compra de medicamentos e insumos faltantes y la inversión en infraestructura que cae a pedazos, pero los senadores lo convirtieron en una herramienta para seguir dando más fondos públicos a entidades financieras como Ueno, que en solo 3 años alcanzaron el tope legal.

Esta mañana, el vicelíder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Alejandro Aguilera, incluso señaló que hoy debatirían el tema en reunión de bancada, por lo que no se descarta del todo que si quieren, puedan sancionarlo mañana solicitando una sesión extraordinaria en medio de la ordinaria.

“Vamos a hablarlo hoy en bancada para ver qué hacemos, porque en el Senado modificaron el proyecto inicial que nosotros habíamos enviado al Senado, que habíamos aprobado acá en Diputados. Entonces, discutiremos hoy seguramente qué decisión tomaremos con respecto a las modificaciones que nos están mandando”, dijo Aguilera.

Lo normal sería que se esperara la reunión con el titular del ente afectado, pero no sería la primera vez que el cartismo atropelle para imponer algún proyecto de interés del oficialismo.

Un elemento que sería interesante considerar en el marco de este proyecto de ley es que hasta la propia Contraloría General de la República (CGR) advirtió del enorme riesgo para los fondos de los aportantes y Jubilados del IPS que los fondos estén concentrados en unas pocas entidades financieras.

Reclaman bastardeo total

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) pidió esperar al menos conocer el parecer de las autoridades del IPS antes de tratar el proyecto de ley, remarcando que lo más honesto hubiese sido que el Senado rechace y plantee una nueva iniciativa en vez de modificarlo totalmente y eliminando el espíritu original.

“Vamos a ver, tenemos que escucharlo un poco, porque en realidad el proyecto que había ido de acá fue totalmente modificado, o sea, de cinco artículos metieron 20 artículos. En realidad tendrían que haber rechazado nuestro proyecto y metido un nuevo proyecto”, reclamó Vallejo.

Insistió que por el cambio tan radical del proyecto de Diputados, esto ya “no es una modificación de la ley, es una nueva ley con nuevas aristas” y que las autoridades de la previsional “deben explicarlo muy bien en qué consiste para ver si es aplicable”.