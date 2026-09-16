Emergencia del IPS: Diputados retoma un proyecto que beneficiaría a Ueno

La Cámara de Diputados habia dado por unanimidad media sanción al proyecto de ley que declara en Estado de Emergencia al Instituto de Previsión Social (IPS), que, como cámara de origen había enfocado en solucionar la falta de medicamentos esenciales y el problema de infraestructura, pero que en Senado modificaron radicalmente, eliminando estos temas acuciantes para los asegurados y lo transformaron en un proyecto a favor de seguir entregando fondos previsionales al banco “amigo” del gobierno de Santiago Peña, Ueno Bank, por sobre el tope legal actual.

A pedido de la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada cartista Cristina Villalba, el proyecto ya fue incluido para su tratamiento este martes 22 entre los primeros puntos del orden del día, pese a que los cartistas ni siquiera tienen clara qué versión respaldar.

A los elementos que se deben considerar, se suma el hecho de que la propia Contraloría alertó de una “exposición significativa” de fondos de IPS en Ueno.

En Senado, una vez más habían despreciado el proyecto de ley de Diputados, que en su acápite establecía claramente que su objetivo era declarar la emergencia “por desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en infraestructura edilicia, y fallas en ascensores del hospital central, facultando adquisiciones, obras y contratación de personal, así como compras directas”.

Para medir la magnitud de los cambios en el Senado, basta con señalar que la versión original (Diputados) contaba solo con 5 artículo, mientras que la versión Cámara Alta asciende a 19 artículos, y además, cambió el sentido de buscar soluciones urgentes a los problemas, para enfocarse en seguir entregando fondos a bancos que ya alcanzaron el tope legal permitido, como Ueno.

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Actualmente la Ley establece un tope de 10% del patrimonio total del IPS que puede ser colocado en una sola entidad financiera, sumando todos los tipos de inversiones; sin embargo, ahora se pretende modificar dicho tope, para que sea del 10% pero por cada producto.

Esto ya que el artículo 17 establece que “los Certificados de Depósitos de Ahorro previstos en el inciso a) y los Bonos, Obligaciones y Títulos de Deuda previstos en el inciso b), emitidos por una misma entidad financiera, se computarán de manera separada e independiente, conforme al límite específico de cada inciso”.

Esto a su vez, beneficiaría principalmente al banco de los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, Ueno Bank del Grupo Vázquez SAE, que desde febrero de 2025 venía violando y sobrepasando el límite legal, hasta que fue advertido por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Apuran y ni siquiera tienen postura

Lo más llamativo del caso es que el bloque cartista está apurando el tratamiento del proyecto de ley, pese a que su vicelíder de bancada, Alejandro Aguilera (ANR, HC) admitió que aun no han analizado el proyecto y esperan reunirse a inicios de la semana con el nuevo presidente del IPS, Derlis León para tomar una posición.

“Lo vamos a discutir en bancada (de Honor Colorado) con el presidente del IPS. El lunes”, se limitó a decir escuetamente Aguilera.

Sin importar el debate en comisiones, donde debería analizarse técnicamente el proyecto, los cartistas, que tienen mayoría propia con sus satélites definirán en bancada qué versión finalmente imponen.

Al ser insistido si tenia al menos posición personal, Aguilera refirió: “Por eso te digo, vamos a estudiar a profundidad eso, vamos a saber el parecer que tiene el presidente del IPS y luego eso vamos a tomar una decisión”.

León también está citado para el martes a las 8:00, antes de la sesión, ante las comisiones de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; de Asuntos Económicos y Financieros; de Justicia, Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto.