Velázquez afirma que el desafío de Fretes en Salud “es que nadie tenga que empobrecerse para curarse”

El senador Rubén Velázquez (Yo Creo) planteó al nuevo ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, que una de sus primeras tareas sea recorrer personalmente los depósitos y parques sanitarios del Ministerio para conocer de primera mano la situación de los medicamentos e insumos médicos.

Durante su intervención en el Senado, Velázquez destacó la llegada de Fretes al Ministerio de Salud y recordó la tarea de fiscalización que realizó cuando estuvo al frente del Instituto de Previsión Social (IPS). El legislador sostuvo que esa misma mirada debe trasladarse ahora a los hospitales y depósitos de la cartera sanitaria.

“Le quiero pedir al doctor Fretes que visite el depósito donde están todos los medicamentos del Ministerio de Salud, que visite el parque sanitario que está en Mariano Roque Alonso y también los otros parques sanitarios que están distribuidos en nuestro país”, manifestó.

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El senador pidió que el nuevo ministro verifique personalmente el stock disponible y determine cuáles son los medicamentos que efectivamente faltan en los hospitales públicos.

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El Ministerio de Salud mantiene parques sanitarios destinados al almacenamiento de medicamentos e insumos, entre ellos el de Mariano Roque Alonso. La propia cartera sanitaria documentó años atrás problemas que afectaron a ese depósito y la necesidad de contar con infraestructura adecuada para conservar los productos.

Velázquez también reclamó que se investigue la existencia de medicamentos vencidos almacenados en los depósitos y que se determinen responsabilidades sobre aquellos productos que, según denunció, no fueron distribuidos oportunamente.

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“Le pido al doctor Fretes que pueda investigar quiénes son los responsables, por qué esos medicamentos que fueron donados llegaron a vencer y no fueron distribuidos en su momento”, expresó.

El senador puso especial énfasis en medicamentos destinados a pacientes oncológicos y cuestionó que puedan existir productos almacenados mientras pacientes deben afrontar dificultades para acceder a sus tratamientos.

Senador plantea planificación sanitaria

Para Velázquez, el problema sanitario no se limita al presupuesto disponible. A su criterio, también debe revisarse la forma en que el Estado compra, administra y distribuye los medicamentos.

“Paraguay puede aumentar considerablemente el presupuesto sanitario, pero si el sistema de compras continúa generando demoras, faltantes, compras de urgencia y dificultades en la distribución, más dinero no necesariamente va a estar mejorando y transformando nuestra salud pública”, sostuvo.

En ese sentido, reclamó dejar atrás la improvisación y avanzar hacia una planificación sanitaria que permita determinar qué medicamentos son indispensables, cuántos pacientes los necesitan, cuánto cuesta garantizar su provisión y cómo hacer que lleguen a tiempo a los hospitales.

El legislador señaló que los retrasos afectan especialmente a pacientes que necesitan medicamentos para tratamientos complejos, entre ellos personas con cáncer, enfermedades raras, enfermedades autoinmunes, pacientes trasplantados, personas con hemofilia y enfermedades renales.

El pedido de Velázquez: que Salud deje de depender de la solidaridad

Otro de los puntos centrales de su intervención fue la situación de los pacientes que deben comprar medicamentos e insumos por cuenta propia. “Hasta hoy los pacientes son quienes tienen que adquirir y comprar medicamentos e insumos médicos”, afirmó.

Velázquez cuestionó que las familias deban recurrir a colectas, donaciones y otras formas de ayuda para financiar tratamientos que, según planteó, deberían estar garantizados por el sistema público.

También pidió que los pacientes con cáncer puedan acceder a una atención digna sin que sus familiares tengan que solicitar préstamos, empeñar bienes, vender vehículos o hipotecar sus viviendas para afrontar los costos del tratamiento.

El desafío de Fretes: construir un sistema que no empobrezca

Velázquez valoró el acuerdo alcanzado con el gremio médico y consideró que la reivindicación salarial otorgada constituye un avance que puede contribuir a atenuar la crisis sanitaria. Sin embargo, aclaró que la mejora laboral no resuelve por sí sola los problemas estructurales del sistema.

El senador también valoró las prioridades expresadas por Fretes tras asumir como ministro: acceso oportuno, calidad de los servicios, transparencia y diálogo con los profesionales de blanco.

Para Velázquez, ahora esas prioridades deberán traducirse en acciones concretas sobre los medicamentos, los insumos, las compras públicas y la atención de los pacientes.

El legislador cerró su intervención poniendo el foco en el principal desafío que, a su criterio, enfrenta Fretes en el Ministerio de Salud: “El desafío que va a tener nuestro ministro de Salud es construir un sistema capaz de garantizar que ningún compatriota tenga que empobrecerse para poder curarse en nuestro país”.