Candidatos a intendente presentan propuestas y asumen compromisos por el Cerro Bogarín de Carapeguá

En un debate político realizado en Carapeguá, los candidatos a la Intendencia Municipal, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, de la lista 4, Alianza Juntos por Carapeguá, y Jordán Moisés María Espínola Collar, de la lista 1 ANR, presentaron sus principales propuestas ante la ciudadanía.

El encuentro que se desarrolló en la Catedral Inmaculada Concepción de María y fue organizado conjuntamente por la Pastoral Social de la Parroquia de Carapeguá, la Universidad Católica Unidad Pedagógica de Carapeguá y la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), Sede Carapeguá.

La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo y participación ciudadana para que ambos candidatos expusieran sus proyectos en igualdad de condiciones.

La ciudadanía, estudiantes, docentes y políticos de la zona participaron del debate previa a las elecciones municipales a desarrollarse el próximo 4 de octubre.

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Las propuestas de Juan Aurelio Bobadilla

El ingeniero agroindustrial y microempresario Juan Aurelio Bobadilla Sánchez planteó como ejes de su propuesta:

Elaboración de un Plan Estratégico Vial 2027. Mantenimiento de caminos durante todo el año. Creación de un taller municipal de maquinarias. Instalación de una fábrica municipal de tubos, badenes y alcantarillas. Desarrollo de la ruta turística de los humedales. Implementación de un centro de monitoreo con cámaras inteligentes. Mejoramiento de la iluminación y prevención de las adicciones. Creación de un parque logístico industrial para atraer empresas y generar empleos. Impulso de Carapeguá como ciudad del deporte, con apoyo a distintas disciplinas. Creación de un Instituto Municipal de Artes y proyección de un teatro municipal. Promoción de la salud preventiva, mediante actividad física y alimentación saludable. Protección del medio ambiente como eje del desarrollo turístico. Implementación de mecanismos de transparencia, estabilidad laboral, mérito y ordenamiento del tránsito.

Bobadilla sostuvo que su propuesta apunta a una municipalidad con planificación, transparencia y capacidad para impulsar el desarrollo económico y productivo de Carapeguá.

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Las propuestas de Jordán Moisés María Espínola Collar

Mientras que Jordán Moisés María Espínola Collar propuso lo siguiente

Administración municipal con cuentas claras. Implementación de una contraloría ciudadana. Fortalecimiento de una gestión municipal eficiente. Creación de una Dirección de Artesanía y registro de artesanas. Implementación de un sistema informático para comercializar productos artesanales. Apoyo a los productores mediante gestiones para facilitar el acceso a tractores y maquinarias. Creación de un vivero municipal. Promoción de huertas orgánicas familiares. Ejecución de obras de empedrado a un costo anunciado de G. 55.000 por metro cuadrado. Mejoramiento de los caminos de las compañías y zonas rurales. Recuperación y puesta en valor del Cerro Bogarín, con mejoras de acceso. Gestión de vallado perimetral, plantación de especies nativas y recuperación de flora y fauna en el Cerro Bogarín. Conversión del Cerro Bogarín en un espacio recreativo y turístico, con potencial para generar movimiento económico.

Espínola destacó durante su exposición la necesidad de fortalecer la inversión en las compañías y zonas rurales, argumentando que buena parte de la actividad económica de Carapeguá se origina en esos sectores.

Piden mejorar el Cerro Bogarín

Al término del debate, el presidente de la comisión vecinal Gestión Ambiental, del Cerro Bogarín, Adrián Almada, entregó a los candidatos una carpeta con la carta de compromiso relacionados con el mejoramiento del histórico Cerro, uno de los puntos que también fue mencionado durante la exposición por el candidato Espínola.

El candidato señaló que el Cerro Bogarín es un lugar que conoce desde joven y planteó intervenir en los accesos por Azapá, Calixto y Santa Margarita, además de gestionar un vallado perimetral y la recuperación de la vegetación nativa.

También propuso trabajar con instituciones como Itaipú e Infona para la recuperación de especies y la plantación de árboles nativos, con el objetivo de convertir el sitio en un espacio recreativo y de expansión para los habitantes.

Presbítero pidió poner la política al servicio del bien común

Durante la apertura del encuentro, el director general de la Universidad Católica Unidad Pedagógica de Carapeguá, presbítero Cirilo Martínez, destacó la importancia de que la política esté orientada al servicio de la ciudadanía.

Martínez sostuvo que la Iglesia no busca el poder político, pero sí puede aportar principios éticos relacionados con la dignidad humana, la justicia social, la paz y el cuidado de los sectores más vulnerables.

También resaltó la necesidad de promover el diálogo social, la educación cívica, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto entre quienes tienen diferentes posiciones políticas.

Destacan aporte de las universidades

Por su parte, la decana de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, Sede Carapeguá, magíster Marta Sánchez, resaltó la participación conjunta de la Iglesia y las instituciones universitarias en la organización del encuentro.

Sánchez señaló que la universidad no debe permanecer ajena a los procesos democráticos e institucionales de su entorno y sostuvo que las casas de estudios pueden aportar conocimientos técnicos y científicos para enfrentar los desafíos de la comunidad.

Asimismo, destacó la participación de estudiantes, docentes, familias y organizaciones sociales y expresó que este tipo de espacios contribuyen a la formación ciudadana y al desarrollo de Carapeguá.