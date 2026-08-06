Paraguarí: Dos candidatos a intendente renuncian y otros tres desisten de la concejalía

Los candidatos a intendente que desistieron de sus postulaciones son Manuel Petre (PLRA), del distrito de Acahay, y Edgar Venialgo (Unace), de Carapeguá. Ambos decidieron apartarse de la carrera electoral luego de acordar con otros sectores de la oposición la realización de encuestas para definir al que tiene mayores posibilidades de ser electos para el cargo el próximo 4 de octubre.

En Acahay, el acuerdo fue formalizado ante escribanía antes de la encuesta, estableciendo que los precandidatos apoyarían a quien obtuviera el mejor posicionamiento en el sondeo.

El resultado favoreció a Leticia Lezcano (Yo Creo), hija del actual intendente Aldo Lezcano (Alianza), quien será la representante de la oposición en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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La postulante, Lezcano, se enfrentará al candidato de la ANR, Gilberto Mereles.

Asimismo, se prepara para llegar a la intendencia municipal Lidio Samudio (Alianza Guaraní).

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En Carapeguá, el ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla, del Movimiento Alianza Juntos por Carapeguá, resultó favorecido en una encuesta realizada junto al exdiputado de Unace, Edgar Venialgo.

En cumplimiento de un acuerdo previo, el candidato Venialgo renunció a su candidatura para respaldar la unidad opositora.

En este distrito, Bobadilla pugnará por la intendencia contra el colorado Moisés Espínola.

Renuncias de candidatos a concejales

Además, fueron presentadas las renuncias de tres candidatos a concejales municipales: uno del PLRA de Paraguarí, otro de la ANR de Ybytymí y el tercero del PLRA de Sapucai.

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Según explicó la actuaria judicial del Juzgado Electoral de Paraguarí, Mirian Meza Martínez, hasta el momento se desconoce el motivo de estas renuncias y los nombres de los postulantes no pueden ser divulgados hasta contar con la resolución del juez electoral.

La funcionaria judicial informó, además, que los candidatos que deseen retirar sus candidaturas tienen tiempo para hacerlo hasta mañana, a las 13:00, según el plazo establecido por el cronograma electoral para la recepción de dichas solicitudes.