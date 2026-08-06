Política
06 de agosto de 2026 a la - 18:26

Paraguarí: Dos candidatos a intendente renuncian y otros tres desisten de la concejalía

Dos candidatos a la intendencia y tres candidatos a concejales renuncian a participar en las próximas elecciones municipales.
Dos candidatos a la intendencia y tres candidatos a concejales renuncian a participar en las próximas elecciones municipales.ABC COLOR

PARAGUARÍ. Dos candidatos a intendente y tres postulantes a la concejalía presentaron renuncias ante el Juzgado Electoral de Paraguarí. Los primeros desistieron tras acuerdos de unidad entre sectores opositores, que pugnarán en las próximas elecciones municipales.

Por Emilce Ramírez

Los candidatos a intendente que desistieron de sus postulaciones son Manuel Petre (PLRA), del distrito de Acahay, y Edgar Venialgo (Unace), de Carapeguá. Ambos decidieron apartarse de la carrera electoral luego de acordar con otros sectores de la oposición la realización de encuestas para definir al que tiene mayores posibilidades de ser electos para el cargo el próximo 4 de octubre.

Manuel Petre (PLRA-Acahay) presentó su renuncia a la candidatura a la intendencia.
Manuel Petre (PLRA-Acahay) presentó su renuncia a la candidatura a la intendencia.

En Acahay, el acuerdo fue formalizado ante escribanía antes de la encuesta, estableciendo que los precandidatos apoyarían a quien obtuviera el mejor posicionamiento en el sondeo.

El resultado favoreció a Leticia Lezcano (Yo Creo), hija del actual intendente Aldo Lezcano (Alianza), quien será la representante de la oposición en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

La candidata a intendente Leticia Lezcano, del Movimiento Yo Creo del distrito de Acahay.
La candidata a intendente Leticia Lezcano, del Movimiento Yo Creo del distrito de Acahay.

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La postulante, Lezcano, se enfrentará al candidato de la ANR, Gilberto Mereles.

El candidato de la lista 1 de la ANR, Gilberto Mereles, aspira a ocupar la intendencia de Acahay.
El candidato de la lista 1 de la ANR, Gilberto Mereles, aspira a ocupar la intendencia de Acahay.

Asimismo, se prepara para llegar a la intendencia municipal Lidio Samudio (Alianza Guaraní).

El candidato a la intendencia de Acahay, Lidio Samudio (Alianza Guaraní).
El candidato a la intendencia de Acahay, Lidio Samudio (Alianza Guaraní).

En Carapeguá, el ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla, del Movimiento Alianza Juntos por Carapeguá, resultó favorecido en una encuesta realizada junto al exdiputado de Unace, Edgar Venialgo.

El ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla es candidato a la intendencia por «Juntos por Carapeguá"
Juan Aurelio Bobadilla, candidato a intendente

En cumplimiento de un acuerdo previo, el candidato Venialgo renunció a su candidatura para respaldar la unidad opositora.

Tras un acuerdo, renuncia Edgar Venialgo, candidato a la intendencia de Carapeguá por el UNACE.
Tras un acuerdo, renuncia Edgar Venialgo, candidato a la intendencia de Carapeguá por el UNACE.

En este distrito, Bobadilla pugnará por la intendencia contra el colorado Moisés Espínola.

El candidato de la Lista 2N-HC, Moisés Espínola, se impuso en las elecciones internas frente a Luz Cañete, de la Lista 2A-HC, en una ajustada pulseada electoral.
Moisés Espínola se consagra como candidato de la Lista 2N-HC tras vencer a Luz Cañete en las elecciones internas.

Renuncias de candidatos a concejales

Además, fueron presentadas las renuncias de tres candidatos a concejales municipales: uno del PLRA de Paraguarí, otro de la ANR de Ybytymí y el tercero del PLRA de Sapucai.

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Según explicó la actuaria judicial del Juzgado Electoral de Paraguarí, Mirian Meza Martínez, hasta el momento se desconoce el motivo de estas renuncias y los nombres de los postulantes no pueden ser divulgados hasta contar con la resolución del juez electoral.

La funcionaria judicial informó, además, que los candidatos que deseen retirar sus candidaturas tienen tiempo para hacerlo hasta mañana, a las 13:00, según el plazo establecido por el cronograma electoral para la recepción de dichas solicitudes.