Maidana dice que crispación se da por pedido de informe de Ueno Bank y declaraciones de HC

Un ambiente crispado se vive en el interior del Partido Colorado a poco más de dos semanas de las elecciones municipales que se evidenció con las declaraciones del presidente del partido, Horacio Cartes, quien anunció al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, como precandidato a vicepresidente de Pedro Alliana para el 2028, lo que Alliana posteriormente respondió al decir que anunciaría a su compañero de chapa tras las elecciones del 4 de octubre.

A esto se suma el pedido de informe que realizó la Cámara de Senadores al BCP sobre Ueno Bank, banco de los exsocios del presidente de la República, Santiago Peña, quien estando en funciones seguía teniendo acciones del holding empresarial del banco y que durante su gobierno recibió y sigue recibiendo millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) y que tras un examen de la Contraloría General de la República (CGR) se reveló que existe una “exposición significativa” de los fondos.

Según el senador colorado cartista Derlis Maidana, tanto las declaraciones de Cartes como el pedido de informe al BCP sobre Ueno Bank generaron la crispación.

“En estos momentos, a raíz de estas declaraciones, el propio informe de Ueno Bank, de estas situaciones vinieron a crispar un poco el ambiente de la relación del Ejecutivo con la presidencia del partido, pero me parece que no son diferencias que no se puedan subsanar”, indicó al ser consultado sobre si hay diferencias entre Peña y Cartes.

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Diferencias podrían afectar elecciones

Maidana afirmó que las diferencias internas pueden afectar a las elecciones municipales tanto en la cantidad de municipios que ganen como en la conformación de las juntas municipales, ya que las mismas influyen en la división de las tropas que quedan “embelesadas” en otro problemas, por lo que dijo que espera que se solucionen rápido o por lo menos se dé una tregua hasta el 4 de octubre.

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“Influye, pero veremos cómo estamos en momento de turbulencia. Vamos a ver si se estabiliza el avispero”, sostuvo.

Sobre el anuncio de Cartes de que Baruja sería el precandidato a vicepresidente de Alliana, explicó que es una postura asumida por algunos gobernadores desde hace tiempo y forma parte de la pelea de espacios de poder de cada estamento.

“Están bien las manifestaciones de ellos, están también los colegas senadores, los diputados, los dirigentes de todo el país, y bueno, hay que escuchar y ojalá que estas diferencias que haya o que pueda haber entre el presidente del partido y el presidente de la República se puedan subsanar dentro del ámbito de un diálogo”, insistió.

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Quiebre sería “torpeza política”

Sobre las declaraciones del presidente del Consejo de Gobernadores Colorados, César “Cesarito” Sosa, quien dijo que los senadores estarían enojados por la insistencia de que Baruja sea el precandidato de vicepresidente de Pedro Alliana, Maidana aclaró que no es así, ya que incluso varios exgobernadores compitieron e ingresaron con ellos a la Cámara tras las últimas elecciones, además de recordar que la lista al Senado “es muy amplia”.

También recordó sus declaraciones a otro medio en que rememoró que las designaciones de precandidatos a vicepresidentes fueron alternándose entre gobernadores y presidentes de la Cámara de Diputados, siendo el ya fallecido Luis Gneiting, exgobernador de Itapúa, la primera dupla presidencial de Peña, quien perdió en aquella oportundidad en la interna ante Mario Abdo Benítez, y Pedro Alliana en su segunda oportunidad, la cual ganó y ahora gobierna.

Dijo que sería una “torpeza política” que por desavenencias se rompa la unidad del movimiento Honor Colorado que con “tanto esfuerzo se ha construido”, ya que consideró que el 80% de la dirigencia del Partido Colorado hoy la componen integrantes del movimiento oficialista.

Pese a que Horacio Cartes ya decidió quién será el precandidato a vicepresidente de Honor Colorado, Maidana sostuvo que, si bien es el líder del movimiento y siempre dio su apoyo a todos los candidatos, también es un momento de escuchar lo que dicen otros referentes y tomar una decisión definitiva en su momento.

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“Nosotros respetamos la decisión de él, él es el líder del movimiento y siempre también ha actuado un poco por ese ímpetu, y tampoco podemos desmerecer a todos los precandidatos. Por eso yo siempre dije: Juan Carlos Baruja, el gobernador Sosa, Raúl Latorre, así como muchísimos otros referentes. Tenemos por suerte muchísimos hombres y mujeres capaces que puedan ocupar la Vicepresidencia de la República y no podemos entrar a manosear a compañeros ni compañeras”, refirió.

Ante la consulta de si las declaraciones de Alliana tras el anuncio de Cartes podría poner en peligro su precandidatura, respondió: “Yo lo que sugiero es que conversemos”.