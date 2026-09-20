Diputados podría definir este martes que evangélicos celebren su día en octubre

De manera acelerada y como primer punto de los 27 fijados para su sesión ordinaria del martes 22, la Cámara de Diputados prevé tratar el proyecto de ley “que declara el último domingo del mes de octubre de cada año, como Día Nacional de la Iglesia Evangélica en la República del Paraguay”.

El proyecto generó mucha más controversia en su debate previo en el Senado, donde incluso se planteó la posibilidad de declarar feriado, atendiendo a que originalmente la propuesta era que dicho día sea el 31 de octubre, pero al quedar como el último domingo del mes, no se requirió.

En Diputados no hubo mayor controversia en el debate y el proyecto tiende a ser aprobado sin modificaciones. De hecho, la Comisión de Educación, Cultura y Culto ya emitió su parecer a favor del la iniciativa.

En el Senado también se quitaron cuestiones que podían ser controvertidas, como por ejemplo la posibilidad de incluir dicha fecha en la malla curricular regular y, de hecho, el proyecto de ley consta apenas del acápite y un artículo más.

Este establece que “institúyase el último domingo del mes de octubre de cada año, como Día Nacional de la Iglesia Evangélica en la República del Paraguay, con la finalidad de difundir y promover el aporte histórico, cultural, social, educativo, humanitario y espiritual de las iglesias evangélicas en el país”.

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El proyecto de ley fue propuesto por los senadores Lizarella Valiente, Orlando Penner, Blanca Ovelar y Gustavo Leite, quienes argumentaron su iniciativa recordando que existen registros de la presencia de evangélicos desde los siglos XIX y XX, cuando se integraron y aportaron a comunidades en todo el país.

De ser sancionado, el proyecto pasa al Ejecutivo para su promulgación o veto.