Elecciones Municipales: denuncian agresión a candidato a intendente y concejal

Una noche de extrema tensión y violencia se vivió anoche en plena vía pública del barrio Santa Rosa de la ciudad de General Bernardino Caballero, del departamento de Paraguarí, en el marco de las actividades proselitistas para las elecciones municipales del 4 de octubre.

El informe policial señala que se registró una batalla campal y resultaron con lesiones Mario Concepción González Ramírez (46) y Ojilvio Damián González Ramírez (44), candidatos a intendente y concejal municipal, respectivamente, por el Partido Yo Creo.

De acuerdo con la denuncia, los candidatos de Yo Creo se encontraban a bordo de su vehículo, marca Nissan, modelo Terrano, bordó, matrícula AADU 456 Py, que estaba estacionado. Fueron atacados puestamente por una turba de la Lista 1, y el vehículo quedó con daños materiales, como la rotura de una ventanilla y del visor cubre lluvia de la ventana, ambos del lado izquierdo.

Los agredidos denunciaron que fueron emboscados por un grupo de diez personas, encabezado supuestamente por el candidato a intendente de la ANR, Arnaldo Mereles Rolón.

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Incidentes

De acuerdo con el informe de la Comisaría 4ª de Gral. Bernardino Caballero, el primer incidente se registró anoche alrededor de las 21:00, cuando un minibús Toyota Liteace Noah, de color blanco, matrícula CDJ 718 P, que realizaba propaganda política del partido Yo Creo, guiado por Melanio Mendoza (39), acompañado de Fátima Soledad Balbuena (26), fue perseguido.

Añade que, en un momento dado, fue interceptado por una camioneta Nissan plateada, supuestamente perteneciente a un candidato a concejal de la Lista 1-ANR, Germán Ocampos Mereles, quien le cerró el paso en la parte delantera, ocasionándole daños materiales a su vehículo.

Posteriormente, siendo aproximadamente las 23:00, el mismo grupo se encontró de vuelta en la vía pública, donde una turba colorada atacó el minibús ploteado con la propaganda del candidato a intendente de Yo Creo, según el reporte policial.

En este episodio tuvo participación supuestamente otra camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color gris, al mando de uno de los familiares del candidato a intendente, Marcelo Mereles, quien embistió al minibús, refiere la denuncia.

Mereles denuncia amenaza

Por su parte, el candidato de la ANR, Arnaldo Mereles, no explicó el motivo de la persecución a los simpatizantes de Yo Creo y se limitó a decir que el incidente ocurrió porque fue amenazado, supuestamente con que él estaba marcado, y que Mendoza le dijo que tenía “carta blanca en la frente”.

Mereles explicó que el segundo incidente ocurrió alrededor de las 23:00, cuando estaba llegando de una reunión, acompañado de una comitiva.

En un momento dado, Mendoza, quien supuestamente realizó tres disparos de arma de fuego, inició otra gresca.

Al ser consultado sobre la versión del candidato colorado sobre el incidente, Mendoza negó haber disparado y amenazado al candidato a intendente Mereles.

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Ante la magnitud del altercado, efectivos policiales de la comisaría local debieron solicitar apoyo a seccionales aledañas para calmar la situación. Asimismo, se convocó a personal del Departamento de Criminalística, bajo la dirección del subcomisario José Riquelme, para el relevamiento de evidencias en la zona.

Fiscal ordena prueba de parafina

El caso fue comunicado de inmediato al fiscal de turno de la Unidad Penal N° 2 de Paraguarí, Digno Dúo Páez, y a su asistente, Juan Gabriel Espínola, quienes se constituyeron en el lugar del hecho.

El representante del Ministerio Público dispuso que se les practique la prueba de absorción atómica (nitrito y nitrato) tanto al candidato colorado Lucio Arnaldo Mereles Rolón como a Melanio Mendoza, sindicado por los disparos. Igualmente, ordenó la entrega provisoria de los vehículos incautados a sus propietarios.

El fiscal Dúo Páez aclaró que, de manera preliminar, no se registraron heridos de gravedad hospitalizados, aunque constató las denuncias sobre agresiones físicas. Indicó que aguardarán la presentación de los diagnósticos médicos correspondientes, los resultados periciales de Criminalística y posibles evidencias balísticas para redefinir la carátula judicial del expediente.