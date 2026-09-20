La amistad es privada y la función del Estado es pública, reclaman al canciller por el caso Andy Rivas

Desde el inicio de este gobierno, el controvertido “asesor” José Andrés “Andy” Rivas mostró cercanía al canciller Rubén Ramírez Lezcano y hasta al presidente de la República, Santiago Peña en actividades oficiales del Gobierno en el exterior, lo cual motivó que desde el Congreso se realizaran sendos pedidos de informes para saber en qué rol se daba esta relación, y sobre todo, si la participación de Rivas tenía costos para el Estado.

Además de su dudosa relación con el Gobierno, Rivas tenía una estrecha relación de “socios” con el asesor de gobiernos de derecha, Fernando Cerimedo, ahora preso en Bolivia por el presunto intento de asesinato de su pareja embarazada.

“La explicación del canciller confirma una parte de lo que veníamos preguntando, pero no responde la cuestión de fondo. Si Andy Rivas no tiene contrato, cargo ni vínculo institucional con Cancillería, entonces corresponde explicar en qué carácter participó de actividades oficiales, cómo fue incorporado a determinadas comitivas y quién autorizó y cubrió sus gastos, si los hubo”, reclamó el diputado Mauricio Espínola.

Recordó que estas mismas preguntas se hicieron mediante un pedido de informes de la Cámara de Diputados, y que hace más de un año se encuentra solo el silencio del Canciller.

“Andrés Rivas es amigo personal mío, él no tiene contrato ni con el Ministerio de Relaciones Exteriores ni conmigo, de ninguna naturaleza. Con él hemos coincidido en una serie de reuniones internacionales donde él ha sido invitado, como nosotros, y de ninguna manera eso representa un vínculo contractual, ni en lo personal, ni en lo institucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores”, afirmó el pasado viernes Ramirez al referirse por primera del tema.

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Sin embargo, en esa sola afirmación se contrapone al hecho de que en la fiesta hecha por la organización no gubernamental (ONG) “Hispanic 100″, en Washington D. C en enero del año pasado, Rivas fue incluido en la nómina como consejero del ministerio de RR.EE.

“Hace más de un año pedí oficialmente esas respuestas y hasta hoy el Congreso no las recibió. No estoy acusando a nadie ni juzgando a una persona por sus relaciones personales. Estoy haciendo algo mucho más simple: control parlamentario” y “la participación de un particular en actividades oficiales del Estado es un asunto público”, remarcó Espínola.

El mismo insistió en recordar que el pedido de informes es una atribución constitucional del Congreso, por lo que “merece una respuesta documental, no solamente una explicación verbal” del Canciller.

Espínola finalizó recordándole al ministro de RR. EE. que “la amistad es privada; la función pública y el uso de recursos del Estado son públicos” y por ende, este es un tema de interés público.

Una “burla”, dice Rafael Filizzola

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista), autor de uno de los más recientes pedidos de informes sobre Rivas, aprobado a finales de agosto pasado, se limitó a considerar una “burla” que el canciller responda de esa manera, e ignore al Congreso.

“Es una burla. No responde el pedido de informes pero habla con la prensa”, se limitó a repudiar Filizzola.

Llama la atención que recientemente de forma “mágica” aparecieron escuetas respuestas a pedidos de informes previos sobre el caso, que en realidad no dicen nada.

La falta de respuestas, al menos hasta la aprobación del último pedido de informes en agosto de este año fue cotejada en el Sistema de Información Legislativa (SILpy) y, de hecho, se dejó constancia en la resolución del Senado.

En tal sentido, en el inciso “G” del pedido de informes del Senado se requiere “responder los puntos pendientes del pedido de informes presentado por el diputado nacional Mauricio Espínola en fecha 6 de marzo de 2025, relativos a la participación del señor Rivas en actividades diplomáticas, naturaleza de sus servicios, eventuales pagos o gastos, viajes, comitivas y rendiciones de cuentas”.

Respecto a ese y otros puntos, Cancillería se limitó a decir: “El señor Andrés Rivas no forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya sea como contratado, nombrado o comisionado”.

Sin embargo, no aclaran en qué condición y con qué recursos participó, por ejemplo, de las siguientes actividades oficiales en el exterior: