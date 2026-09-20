Patria Querida dice que reunión de Santiago Peña en Venezuela “avergüenza” al país

Tras la visita oficial del presidente Santiago Peña al Palacio de Miraflores, donde se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, la Conducción Ejecutiva del Partido Patria Querida (PPQ) emitió un comunicado en el que calificó el encuentro como un acto que avergüenza al país.

La agrupación política sostuvo que la imagen del mandatario paraguayo sonriendo junto a la cara visible del régimen bolivariano daña profundamente la reputación internacional del pueblo paraguayo, históricamente solidario con las víctimas de la crisis política y social en ese país.

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Durante la cumbre de alto nivel en la capital venezolana, ambos gobiernos firmaron un documento conjunto orientado a restablecer las bases consulares y potenciar el intercambio comercial, buscando dejar atrás varios años de distanciamiento e interrupción de las relaciones diplomáticas.

Sin embargo, para la cúpula de Patria Querida, esta movida de política no representa un avance pragmático, sino un gesto de legitimación hacia una cúpula político-militar acusada de retener el poder a la fuerza y pisotear los derechos humanos de la población venezolana.

Ataques a la figura presidencial y distanciamiento del pueblo

En parte del documento, la Conducción Ejecutiva afirmó que a Santiago Peña se lo conoce “de sobra en Paraguay” como una persona guiada únicamente por beneficios personales. Según el comunicado, las acciones del presidente colorado no solo generan retrocesos institucionales y económicos dentro del territorio nacional, sino que ahora se extienden al plano internacional mediante una estrategia de acercamiento y amistad con el chavismo que causa indignación.

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Asimismo, la dirigencia opositora buscó enviar un mensaje directo a los ciudadanos venezolanos, asegurando que las decisiones tomadas desde la Presidencia de la República no reflejan los sentimientos ni los valores de la ciudadanía paraguaya.