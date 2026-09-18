En plena interna cartista Latorre frena proyecto de ley de emergencia que implica tocar topes de IPS

Antes de la pelea al interior de Honor Colorado (HC), los diputados cartistas estaban decididos a tratar a tambor batiente este martes 22 el proyecto de ley que declara “Estado de Emergencia en el Instituto de Previsión Social y establece un régimen extraordinario para el saneamiento financiero y la protección del Fondo de Enfermedad y Maternidad”, que buscaba una vez más acomodar las normas a favor de los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña, pero llamativamente ahora el presidente cartista de la Cámara Baja, Raúl Latorre, activó el “freno de emergencia”.

El martes pasado, mientras en paralelo el presidente de la ANR, Horacio Cartes prendía la mecha del conflicto en Honor Colorado al ratificar que la dupla presidenciable por HC del vicepresidente Pedro Alliana iba a ser el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, en la sesión ordinaria, la diputada cartista y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba, pidió incluir la “emergencia” en el IPS entre los primeros puntos para el martes 28.

Dicha moción fue aprobada por el pleno (ver video), por lo que debió ser incluido el proyecto en el orden del día del martes; sin embargo, no figura entre los 27 puntos fijados por Latorre.

Justamente ayer, Latorre tenía marcada en la agenda oficial una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, pero no comunicó oficialmente el resultado de la misma.

Sin embargo, hoy se conoce esta decisión de excluir el proyecto de ley en cuestión, a la par que esta mañana se realizó otra reunión en Mburuvichá Róga entre Peña, el titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, y representantes del sector financiero (incluida la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban)).

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Además de la moción aprobada, tras la reunión de mesa directiva y líderes de bancada de Diputados este miércoles pasado, donde se fija el orden del día, el vicelíder de la bancada de HC, Alejandro Aguilera, reconfirmó que figuraba para su tratamiento el martes próximo.

Aguilera, que incluso acotó que convocaron para el lunes 21 al nuevo presidente del IPS, Derlis León para que dé su parecer ante la bancada de Honor Colorado, para tomar una decisión de cuál versión del proyecto acompañarían.

¿Porqué el proyecto beneficiaría una vez más a Ueno Bank?

Originalmente, la Cámara de Diputados había aprobado un proyecto de ley con un enfoque totalmente distinto, que apuntaba a solucionar el problema de “Stock cero” de medicamentos esenciales y los problemas de infraestructura, pero el Senado lo modificó radicalmente y lo volcó hacia el “negocio” y seguir metiendo mano a los fondos previsionales por sobre el tope legal vigente a favor del grupo Vázquez SAE (Ueno Bank) que ya llegó a ese tope.

De hecho, el proyecto con media sanción de Diputados, que “declara Estado de Emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) por desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en infraestructura edilicia, y fallas en ascensores del hospital central, facultando adquisiciones, obras y contratación de personal, así como compras directas” y constaba solo de cinco artículos.

Sin embargo, Senado prácticamente hizo un proyecto de cero y que pasó a tener 20 artículos, incluidos dos bastantes cuestionados que buscarían -una vez más- acomodar las reglas a favor de Ueno.

Son los artículo 17 y 18 (de la versión) Senado, que pretenden aumentar los topes legales vigentes que es del 10% del Patrimonio Total del IPS que pueden ir a parar a una sola entidad financiera.

En el caso de Ueno Bank, que tiene solo 3 años en el mercado y cuyo crecimiento va de la mano del gobierno de Peña, ya alcanzó y viene superando -pese a la prohibición actual de la de la ley- dicho tope desde febrero del año pasado.

El articulo 17 planteado por el Senado establece que: “Hasta tanto la Superintendencia de Jubilaciones reglamente los límites establecidos en el artículo 11 de la Ley N° 7235/2023 “QUE REGLAMENTA EL ROL SUPERVISOR DEL ESTADO A LAS ENTIDADES DE JUBILACIONES Y PENSIONES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL”, los Certificados de Depósitos de Ahorro previstos en el inciso a) y los Bonos, Obligaciones y Títulos de Deuda previstos en el inciso b), emitidos por una misma entidad financiera, se computarán de manera separada e independiente, conforme al límite específico de cada inciso".

Esto permitiría elevar el tope del 10% actual, al establecerlo por cada tipo de inversión (CDA, bonos, etc) y ya no como un conjunto.

Todo esto, pese a que incluso la Contraloría General de la República recientemente advirtió de una “exposición significativa” de fondos públicos en Ueno Bank, ya que no solo acapara gran parte de los fondos previsionales, sino también de los públicos.