Peña se reúne en Nueva York con empresarios que pretenden “transformar” la Costanera Norte

El presidente de la República, Santiago Peña, se reunió hoy en Nueva York con los empresarios Santiago Jariton y María Bertha Peroni, (ambos paraguayos) y Daniel Hiller (chileno), quienes, de acuerdo a la información oficial “se encuentran impulsando uno de los proyectos de entretenimiento y desarrollo urbano más importantes en la historia del país”.

La reunión con los empresarios es al margen de la visita oficial de Santiago Peña a Nueva York, Estados Unidos de América, para participar de Debate General de la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebrará desde mañana 22 de setiembre al sábado 26 de septiembre, y concluirá el lunes 28 de septiembre de 2026.

Este evento reúne en Nueva York a los jefes de Estado, primeros ministros y representantes diplomáticos de los 193 Estados miembros para exponer sus prioridades globales.

El reporte de Presidencia señala que la “iniciativa busca transformar la Costanera Norte de Asunción en un nuevo polo comercial, turístico y de entretenimiento para el Paraguay y la región”. Indica que, en su primera etapa, el desarrollo contempla la construcción de una arena, un centro de eventos, un moderno hotel y un shopping.

Según los datos, la administración de la futura arena estará a cargo de Daniel Hiller, socio de Live Nation en Chile y Perú, “quien cuenta con amplia experiencia en la operación de este tipo de recintos a nivel regional”.

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El informe refiere que se proyecta la realización de cerca de “100 shows al año, además de unos 80 eventos adicionales en el centro de eventos, abarcando exposiciones, ferias y conferencias”. ”Para ello, se trabajará en conjunto con promotores y operadores tanto locales como internacionales", señala el reporte oficial.

El proyecto prevé iniciar a principios de 2027, indica Presidencia

El proyecto ejecutivo de la obra se encuentra actualmente en su etapa final, con una previsión para iniciar la construcción a principios de 2027, indican los datos. “Este desarrollo representará una importante fuente de generación de empleos directos e indirectos, tanto en su fase constructiva como durante su operación continua”, consigna el informe de Presidencia.

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“Por su gran impacto estratégico y económico, la iniciativa ha sido declarada de interés nacional y cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Paraguay y de la Municipalidad de Asunción, marcando un hito en los esfuerzos por posicionar al país como un referente del turismo y los espectáculos”, indica el informe.

Frondosa delegación oficial, entre ellos Baruja

Conforme al decreto N° 6939, fechado el 18 de setiembre, refiere que la delegación oficial que acompaña al presidente Peña está integrada por la primera Dama, Leticia Ocampos; el canciller nacional. Rubén Ramírez Lezcano; el jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez; y el ministro de Economía, Óscar Lovera.

Integran además, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; el ministro de Mitic, Gustavo Villate; el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo; y la coordinadora de la Oficina de la Primera Dama, Antonella Albertini; y el asesor de la Presidencia, Rodrigo Maluff.

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La delegación concluye con el director general del Ceremonial el Estado, Lucas Strubing; y el TCnel. Oscar Armando Sostoa, jefe de seguridad del Presidente.