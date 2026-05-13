Peña recibe a polémico magnate Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir Technologies

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió esta tarde en Mburuvicha Róga a Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies, “y uno de los inversores más visionarios del mundo”, según refiere un posteo de la Presidencia de la República en la red social X.

La nota oficial refiere que Peña y Thiel “conversaron sobre oportunidades que Paraguay ofrece para el capital privado en sectores como inteligencia artificial, energía y tecnología financiera”.

Por su parte, el presidente Peña, también en X, calificó de “importante” reunión “con Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies”.

“Conversamos sobre las oportunidades que Paraguay ofrece para el capital privado en sectores como inteligencia artificial, energía y tecnología financiera. Nuestro país tiene todo para atraer inversión de largo plazo, estabilidad, crecimiento y una economía en transformación. Seguimos trabajando para atraer más inversiones que beneficien a todos los paraguayos”, indica el posteo de Santiago Peña.

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¿Quién es Peter Thiel?

Tomás Trapé, periodista argentino de Infobae analizó la figura de Peter Thiel, quien visitó esta semana Buenos Aires, como uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley y referente intelectual del capitalismo digital. El politólogo se centró en su recorrido, desde sus orígenes en Frankfurt y su formación en Stanford hasta su consolidación como fundador de empresas clave y primer inversor de Facebook.

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Trapé señala que Peter Thiel es referente de la elite digital que “cuestiona el sistema democrático y promueve un modelo estatal basado en la supremacía tecnológica y corporativa”.

En tanto, el medio argentino Perfil informó que el ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, se reunieron con el empresario estadounidense Peter Thiel, este martes 12 de mayo.

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Según el ministro de la cartera económica, con el multimillonario cofundador de PayPal y primer inversor externo de Facebook hablaron de “numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”.

Según Perfil, Peter Thiel, considerado un referente de la élite tecnológica global gracias a sus inversiones, decidió instalarse en Argentina tras la llegada al poder de Javier Milei, que implementó un sistema de atracción de capitales extranjeros.

“El empresario, con una fortuna de aproximadamente 30.000 millones de dólares, es uno de los hombres más ricos del mundo y se siente identificado con el pensamiento libertario, el tecnofascismo y el conservadurismo religioso, pese a su identidad sexual", señala el medio argentino .

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Giménez dice que no juzgan sus opiniones

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencial, Javier Giménez, consultado hoy sobre la visita de Peter Thiel, dijo que es una “eminencia mundial” en lo que respecta a la creación de infraestructura de data center.

Consultado en rueda de prensa, en Mburuvicha Róga, si la presencia de Theil y sus ideas, no se contraponen con la línea del Gobierno, Giménez respondió que “la visión que tiene el gobierno del Paraguay de recibir a empresarios independientemente de credo, independientemente de opinión personal”.

“Lo que estamos haciendo que es recibir inversores de afuera para que vengan a desarrollar a nuestro país, que vengan sí a construir acá sus bases o sus plataformas económicas para poder eh llevar adelante empresas exitosas y que a la par puedan dar mano de obra a nuestra gente y puedan ayudarnos a crecer en tecnología”, expresó.

Giménez señaló que el Gobierno no hace “juicio de valor de lo que pueda pensar un empresario en sus tiempos libres o pueda escribir” sino que solo se exige que respeten las leyes de Paraguay".

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“El Paraguay siempre te va a recibir con brazos abiertos si vos venís a respetar a las leyes, respetar a su pueblo y crear crecimiento, traer tecnología, mano de obra, ganar dinero, ¿por qué no? que es el objetivo de todo empresario. Y esa es la tendencia y esa es la la forma con la cual nosotros eh recibimos a los inversores y tratamos a los inversores locales también. Pero una cosa es lo que piense un inversor de una empresa privada y otra cosa es lo que piense un gobierno", manifestó Giménez.