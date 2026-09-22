Auditorías y consultorías “de oro” en municipios y gobernaciones

Municipalidades y gobernaciones adjudicaron 237 contratos por G. 24.621 millones para consultorías externas entre agosto de 2023 y setiembre de 2026, según contratos difundidos a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Los montos individuales van desde G. 27 millones hasta casi G. 1.000 millones, por fiscalizaciones, auditorías financieras y otros servicios profesionales.

Entre las gobernaciones, el primer lugar corresponde al departamento de San Pedro, con 19 contratos por G. 1.595.000.000 en total. La institución administrada por el exdiputado Fredy D’Ecclesiis (ANR-HC) no cuenta con página web, por lo que los resultados de estos contratos no son difundidos, mientras que en el portal de la DNCP solo algunos informes fueron publicados. La institución pagó por fiscalizaciones de obras, asesoría jurídica, control administrativo y hasta consultoría para “proyectos de relaciones internacionales”.

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Entre las municipalidades, lidera Mariscal José Félix Estigarribia, que en solo dos contratos adjudicó consultorías por G. 1.000 millones. El intendente Víctor Díaz busca el rekutu.

Los beneficiados –por G. 500 millones cada uno– fueron Fernando Fabián Rotela Franco, en una consultoría para “estudios y proyectos de inversión”, y Arnaldo Alipio Ramírez Galeano, para auditorías financieras. Según los datos de la DNCP, la duración del contrato del primero fue por solo 36 días calendario y, el segundo, de 60 días.

En ninguno de los dos casos se publicaron detalles de pagos o informes de resultados de las auditorías, ni en la página de la municipalidad ni en el portal de Contrataciones.

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Las auditorías más caras

El contrato independiente más grande se lo llevó la arquitecta Norma María Medina Ruiz, quien fue contratada vía concurso de ofertas en febrero de 2024 por la Gobernación de Misiones, para fiscalización de “obras varias de la institución correspondientes al año 2024”. El contrato fue firmado por G. 978 millones, pero finalmente terminó cobrando G. 889.401.722, por inspecciones realizadas durante ocho meses. Según los informes públicos, realizó cinco verificaciones de obras en el 2024.

De acuerdo a su propio perfil de LinkedIn, actualmente es directora de “obras de los trabajos de ejecución” de revitalización del centro histórico de San Juan Bautista, Misiones.

El segundo mayor contrato es más reciente, pues fue adjudicado en agosto de este año por la Gobernación de Central, para una “Consultoría Técnica Integral”, por G. 557 millones, vía procedimiento de “menor cuantía nacional”. Elizabeth Lorena Sánchez de Vera fue una de las consultadas para la elaboración de precios y luego la única oferente en presentar oferta y ganar.

Según el pliego de bases y condiciones, la consultora deberá brindar asesoría y capacitaciones sobre el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (Mecip) y el área de equidad, género, desarrollo humano y social.

Una ciudad en quiebra

La Municipalidad de Asunción está en quiebra técnica y tiene más de 9.000 funcionarios, pero también contrató a consultores externos por cifras que alcanzaron incluso los G. 375 millones.

El entonces intendente Nenecho Rodríguez adjudicó a consultores para planes de gestión ambiental, para “fábrica de software”, para un proyecto “arquitectónico y de ingeniería” y hasta para la producción de materiales audiovisuales sobre el “plan de tránsito”.