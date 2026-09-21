Comisión de investigación: senador cuestiona deudas y presuntos pagos selectivos en IPS y Salud

Este lunes se presentará el cronograma de actividades y los instrumentos de recopilación de datos de la comisión de la Cámara de Senadores, creada para investigar presuntos hechos de corrupción tanto en el Instituto de Previsión Social (IPS) como en el Ministerio de Salud Pública.

Según indicó el senador liberal Dionisio Amarilla, elegido por sus colegas para presidir esta instancia, los trabajos de indagación iniciarán formalmente el próximo lunes con el análisis del IPS.

La intención es que la comisión se reúna cada 15 días, convocando primero al titular de la previsional Derlis León, luego al ministro de Salud, Isaías Fretes y posteriormente, a las autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Además de Dionisio Amarilla, la comisión está integrada por cinco senadores más: Lizarella Valiente, Lilian Samaniego, Natalicio Chase, Antonio Barrios (ANR) y la senadora opositora Esperanza Martínez del Partido Participación Ciudadana (PPC).

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Sospechas de pagos a “amigos de la casa”

Uno de los ejes de la investigación será el manejo administrativo de los pasivos que arrastran ambas instituciones. Sobre el déficit de la previsional, el parlamentario señaló: “No deja de llamar la atención que el IPS acumuló una deuda de mil doscientos millones de dólares”.

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No obstante, aclaró que la institución también tiene millonarias cuentas por cobrar al Estado paraguayo y al sector privado, por lo que concluyó que “lo que falta es gestión ahí”.

Al referirse a las deudas de la cartera sanitaria y la falta de medicamentos, el senador apeló al uso del guaraní para cuestionar el criterio utilizado para definir los desembolsos.

“Orekopa lo mitã la ikavaju. Umía ocobrá, ha ndaha’éia amigo de la casa, péa katu ndocobrái nunca. Entonces, jaguerúta ápe, jahechaukáta, japublicáta, vamos a transparentar cómo hace el administrador de IPS o cómo hizo el administrador de IPS y el administrador del Ministerio de Salud Pública para elegir a quién pagar y a quién no pagar. ¿Cuál es el criterio? ¿Tenés que ser cerrista, olimpista, liberteño, aborigen?”

Además, adelantó que respetarán la presunción de inocencia en esta primera etapa de recopilación de datos, pero aseguró: “Vamos a escarbar y vamos a hacer lo que corresponda” en caso de que salten irregularidades graves.

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Informes del BCP sobre operaciones de Ueno Bank

En otro momento de la entrevista, el legislador fue consultado sobre el pedido de informes que el Senado elevó al Banco Central del Paraguay (BCP) respecto a las operaciones de Ueno Bank, una iniciativa impulsada por los senadores cartistas Basilio Núñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios.

Ante la posibilidad de que cierta información sea retenida bajo el escudo del secreto bancario, Amarilla instó a la máxima transparencia institucional. “Para mí sería un error que no informe todo. Lo mejor que puede hacer el BCP es informar absolutamente todo. Total, eso es lo que traen los balances que publican los bancos trimestralmente”, señaló.

Finalmente, si bien expresó respeto por la “altísima formación” de los técnicos de la banca matriz, dejó en claro que no pasará por alto los documentos remitidos. “No quiero robarme un protagonismo de los ‘tres mosqueteros’, pero voy a hacer el análisis también cuando vengan los datos”, concluyó.

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