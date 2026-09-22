Dionisio Amarilla sobre investigación al IPS: “Estamos en una etapa incipiente, no hay que apurarse”

Al no lograr reunirse este martes, la Comisión Especial de Investigación encargada de indagar al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social fijó una nueva convocatoria para el jueves.

El senador Dionisio Amarilla brindó detalles sobre el alcance y la metodología de trabajo que adoptará el cuerpo legislativo en esta etapa inicial. Agregó que decidieron arrancar con la previsional debido a que “el volumen de operaciones y la complejidad de la institución es indiscutible”.

En esa línea, adelantó que ya se elaboró una amplia recopilación de datos que será remitida formalmente a la previsional: “Hemos elaborado una compilación de datos donde hay una infinidad de formularios que vamos a remitir al Instituto de Previsión Social para saber, entre otras cuestiones, cuánto han administrado en el último quinquenio en materia de fondo de salud, fondo de administración y fondo de inversiones”.

El parlamentario también contemplará aspectos financieros y operativos clave: “También queremos saber la nómina de personal, beneficios, directivos, personal de blanco, las compras y por qué se acumularon esas deudas. Cómo se llegó a los 1.200.000 dólares”.

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Luego amplió: “El mecanismo de cesión de deudas para que eso se bancarice, a qué plazo, a qué tasa. Quiénes son las empresas que se acogieron, el protocolo que tienen para pagar las deudas, cómo eligen a quienes pagar y a quienes no. Nos interesa saber eso”.

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Ronda de convocatorias y análisis técnico

El plan de trabajo de la comisión contempla llamar a referentes clave de distintos organismos del Estado y del sector financiero. Al respecto, el senador señaló: “Y el capítulo que hoy forma parte de las noticias nacionales, igual en relación con la colocación de los fondos, vamos a escucharle al IPS”.

“Convocaremos a la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, al agente del Banco Central, al contralor general de la República, al director nacional de Contrataciones Públicas, a la Asoban, que dice que ha presentado un documento al Ejecutivo, así que estamos hablando de una tarea bastante compleja en lo que respecta al IPS y después iremos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.

Asimismo, advirtió sobre la rigurosidad jurídica que exigirá el proceso: “Es muy complejo el análisis que hay que hacer. Por un lado, hay que compilar la 861 y su reglamentación y la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y también su reglamentación”.

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Pese a la expectativa ciudadana, el parlamentario pidió prudencia sobre los plazos y el ritmo de las pesquisas: “Estamos en una etapa incipiente, no hay que apurarse. Tenemos 180 días de plazo, va a haber un receso a fin de año de la Comisión, que vamos a aprovechar ese periodo de receso parlamentario para desmenuzar cada informe que llegue a nuestras manos”.

Sistema financiero y fondos jubilatorios

Consultado sobre inquietudes puntuales en torno a la exposición de entidades bancarias, ratios de liquidez y las preocupaciones vinculadas a Ueno Bank, Amarilla prefirió mantener la cautela respecto a marcas específicas: “Vamos a hacer un análisis integral y después iremos por el análisis en particular. Ueno, Sudamérica, no quiero dar nombre porque es muy delicado hablar del sistema bancario, no solamente en Paraguay, sino en el mundo”.

Ante la consulta directa de si los fondos jubilatorios depositados en la banca privada corren algún tipo de riesgo, descartó tal escenario: “No quisiera decir que están en riesgo, al contrario”.

Luego prosiguió: “Si vemos que ha mejorado, no a lo mejor en los niveles que querríamos, la gestión para que quienes tengan personal en situaciones de dependencia aporten lo que respecta a la patronal y a los empleados”.

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Sobre el peso de la previsional en el mercado local, añadió: “Estamos hablando de una institución (IPS) que genera mucho volumen de colocación de fondos en el sistema financiero”.

Finalmente, al ser interrogado sobre la credibilidad actual del Banco Central del Paraguay (BCP), el senador respaldó la capacidad técnica de sus autoridades y aprovechó para dejar una apostilla personal sobre su vínculo con la institución.

“Yo conozco a muchos de los técnicos del Banco Central, así que les tengo un altísimo respeto. Mal haría yo en poner en duda la formación y competencias que tuvieron alumnos de formación envidiable, honestamente hablando. Así que espero que ese respeto que se ganaron en aula conmigo, en la facultad, no la pongan en tela de juicio”, concluyó.