Evangélicos ya tienen su día por ley para celebrar en octubre

Como primer punto del orden del día de la Cámara de Diputados se trató el cuestionado proyecto de ley “Que declara el último domingo del mes de octubre de cada año, como día nacional de la iglesia evangélica en la República del Paraguay”.

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La propuesta legislativa provino del Senado y, sin mucho debate, fue aprobada por la mayoría cartista en Diputados. Incluso Yamil Esgaib (ANR-HC) volvió a patotear e insultar a los diputados que cuestionaban la iniciativa por su poco interés nacional.

Originalmente, la iniciativa era declarar de forma fija el 31 de octubre de cada año.

Los proyectistas los senadores Lizarella Valiente, Orlando Penner, Blanca Ovelar y Gustavo Leite argumentaron que la fecha evocaba la conmemoración internacional de la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero en 1517.

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Sin embargo, el texto sufrió modificaciones debido a varias controversias en el Senado, y quedó consensuado finalmente el último domingo de octubre como la fecha oficial de celebración.

No irá al calendario escolar

La normativa inicialmente instaba al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de su Viceministerio de Culto, a incorporar dicha conmemoración en el calendario escolar e impulsar actividades educativas afines.

Sin embargo, esta parte fue testada luego de un largo debate en el Senado, así como la idea de instaurar el día como feriado.

El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.