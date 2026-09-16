Juicio a Hernán Rivas: aparece otro compañero, pero solo recuerda “por sus orejas” al acusado

El abogado Ever Rogelio Ortiz Torres (35 años), con matrícula 50.207, arrancó su declaración afirmando que a Hernán David Rivas Román lo vio en la facultad de Derecho de la Universidad Sudamericana filial Ciudad del Este, donde cursó la carrera entre los años 2010 y 2015, según puntualizó el testigo.

“Me acuerdo de la cara de Hernán Rivas, le he visto en la sede. Coincidimos en algunas materias, pero no recuerdo en cuáles. Habré escuchado su nombre cuando los profesores llamaban lista, pero no recuerdo”, manifestó Ortiz Torres.

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Teniendo en cuenta que en varia ocasiones contestó que solo recuerda el rostro de Hernán Rivas, la presidenta del Tribunal de Sentencia María Fernanda García de Zúñiga consultó al testigo qué aspecto característico tenía la cara del acusado. “Por sus orejas”, respondió Ever Ortiz.

Agregó que luego de terminar la carrera de Derecho, entre 2016 y 2020, se encontró con Rivas en una reunión política del Partido Colorado, realizada en el quincho de un amigo de nombre Marito Rolón, ubicado detrás de la Cooperativa Medalla Milagrosa en la ciudad de Fernando de la Mora. Ahí reconoció al ahora acusado como un excompañero.

Compañero de Hernán Rivas no recordó casi nada

El testigo Ever Rogelio Ortiz Torres relató que desde el 2008, cuando tenía 17 años, se dedica al comercio, específicamente a la compra-venta de artículos femeninos. Precisó que es de Asunción, pero a finales de 2009, por presión de sus padres, se vio obligado a estudiar y para el efecto se fue a Ciudad del Este, donde se inscribió a la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana.

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“Teníamos clases tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30) y por mes teníamos que terminar en un mes. Creo que hasta mediados de la carrera fue así, de manera modular; después ya fue semestral porque habíamos más tiempo, en seis meses teníamos seis materias”, declaró el testigo de la defensa.

Agregó que hizo su trabajo de tesina sobre extradición, sin la asistencia de un tutor, y al ser consultado a qué materia corresponde el tema extradición, contestó que no recuerda y que sacó de internet la información que presentó como trabajo final de grado.

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Ortiz Torres manifestó que no recuerda cuál fue el objetivo general de su tesina, que tardó un mes en terminar, pero señaló que en el 2016 presentó dicho trabajo en la sede de Luque porque en la filial Ciudad del Este cerró la carrera de Derecho.

Testigo de Rivas ¿estudió en Ciudad del Este y San Lorenzo?

Ante la consulta del fiscal Christian Benítez el testigo Ever Rogelio Ortiz Torres admitió que en el año 2015, cuando cursaba el último año de la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, realizó el cursillo de ingreso y rindió para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), específicamente en fecha 25 de marzo de 2015.

Sin embargo, cuando el Tribunal de Sentencia consultó cómo hizo para estudiar en Ciudad del Este y San Lorenzo, en paralelo, el testigo respondió: “No, mi hermano hizo el cursillo, yo solo rendí el examen de ingreso. Le obligué a mi hermano que estudie, él hizo el cursillo de ingreso y juntos nos fuimos a rendir”.

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Agregó que en el año 2020, en el marco de la pandemia, tuvo un tropiezo económico muy grande, entró en depresión porque perdió mucho dinero; en consecuencia decidió que debía dedicarse a algo “más sólido”, por lo que se enfocó en su profesión de abogado e ingresó a la Escuela Judicial.

Consultado sobre las materias que cursó durante la carrera de Derecho, Ever Ortiz solo mencionó que tuvo Introducción a la Ciencia Jurídica en el primer año, luego afirmó que no recuerda el nombre de sus docentes y tampoco pudo mencionar por lo menos una materia que tuvo en el último año de la carrera.

Fiscalía pedirá investigación contra “testigos falsos”

Con la declaración del último testigo de la defensa y la producción de las últimas documentales finalizó la etapa probatoria en el juicio oral a Hernán David Rivas Román, por supuesta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

En consecuencia el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo programó para el lunes 21, a las 8:30, la presentación de alegatos finales de los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Chistian Benítez.

Asimismo el colegiado anunció que la defensa presentará sus alegatos de cierre el jueves 24, a las 13:30; y ese día finalizará el presente juicio oral y público, con la sentencia del caso.

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“Para el Ministerio Público están plenamente acreditados los hechos acusados”, afirmó la fiscal Patricia Sánchez tras la finalización de la audiencia de este miércoles 16. Además, la agente adelantó que la fiscalía solicitará la apertura de una investigación por testimonio falso en contra de los “compañeros” del exsenador Hernán Rivas.