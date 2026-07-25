Johanna Ortega insta a fortalecer la oposición para ir contra la “cúpula mafiosa”

Durante su recorrido por Encarnación, la diputada nacional por Asunción, Johanna Ortega, tuvo reuniones con los candidatos por alianzas en Natalio y Encarnación, con el objetivo de fortalecer y apoyar sus candidaturas para los comicios municipales del próximo 4 de octubre. La congresista indicó que con esto inicia un recorrido por el interior del país, donde el busca apoyar a candidatos de la oposición y alianzas.

Sobre la capital del país, ante la preocupación por la alianza, manifestó: “En Asunción el equipo está consolidado; yo, que fui la otra candidata que compitió en esas elecciones que hicimos a partir de encuestas, soy parte del comando de Soledad Núñez, soy parte de esos equipos junto a otros compañeros y compañeras, como Eduardo Nakayama, Rocío Vallejo, Raúl Benítez, Rafael Filizzola. Somos de distintos grupos, de varios partidos, quienes estamos en esta alianza”, refirió.

Indicó, además, que “la unidad dentro de la campaña que acompaña a Soledad; yo puedo decir que es concreta y es palpable”.

Destacó el esfuerzo que está haciendo la oposición para lograr la unidad. “Con una convicción de que unidos podemos enfrentar a esta cúpula que se enquistó en el poder”, subrayó.

Reflexionó sobre la necesidad de fortalecer estos procesos también en el interior del país. “Lastimosamente, el Gobierno Nacional prioriza política y partidariamente a quienes son afines a sus intereses. Hablamos de intendentes y juntas municipales y, por supuesto, hace caso omiso en ciudades donde hay gobiernos municipales en manos de la oposición, a nivel nacional, el caso de Encarnación y Ciudad del Este”, lamentó.

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“Cúpula mafiosa”

La referente de la oposición explicó que este conflicto generado entre los intendentes opositores y el Gobierno Nacional genera solamente desidia para los pobladores locales que aguardan acciones en sus comunidades. Expresó que “es un gobierno egoísta, porque el abandono no es al intendente, el abandono es a la ciudadanía que está esperando esa respuesta”.

En ese sentido, catalogó la actualidad como adversa. Dijo puntualmente: “Creemos que estamos en un momento de adversidad, un copamiento de todos los órganos, instituciones y poderes del Estado por parte de una cúpula mafiosa. Y eso hay que señalar, independiente de los partidos, independientemente de las cuestiones. Hay una cúpula mafiosa de pocas personas que operan según sus intereses, muchas veces para encubrir y generar impunidad de ciertos personajes y que hoy tienen mucho y gozan de mucho poder”.

Como alternativa propone fortalecer a la oposición. “Si la oposición llegara a conquistar la mayor cantidad de escaños en juntas municipales e intendencias, en más del 50% del país, que es nuestra expectativa, tampoco el Gobierno Nacional podrá abandonarlos porque va a generar un costo para ellos”, manifestó.

“Yo creo que la clave está en que logremos ese cambio en por lo menos 100 o 120 distritos [...], para que hagamos sentir una fuerza de la gente y de la ciudadanía, que el Gobierno, sea o no del mismo signo político, tenga que respetar”, agregó.

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Intereses del Gobierno

En otro momento, también habló del poder hegemónico ejercido por un partido. “Se da un copamiento con esa mayoría también; si vemos JEM, Consejo de la Magistratura, por supuesto todos los órganos de control, Fiscalía; para Contraloría se están discutiendo ahora ternas integradas por gente muy cercana al Presidente de la República; bueno, eso nunca se vio en toda la transición”, cuestionó.

Concluyó que, en ese contexto, como oposición, las “posibilidades hoy con esta representación en el Congreso son limitadas, pese a que contamos con garantías constitucionales. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a seguir denunciando y ejerciendo nuestro rol constitucional, por más minorías que seamos”, reafirmó.

Recordó además las denuncias cajoneadas por la Justicia. “Hoy la denuncia que presenté junto a otros siete legisladores contra el Presidente de la República, por supuesto que está cajoneada por Emiliano Rolón, porque él es cómplice de todo este esquema de impunidad del que hoy gozan estos políticos y esta cúpula mafiosa, pero nada es para siempre. Yo siempre digo que si Stroessner estuvo 35 años en el poder, igual no le duró para siempre; fueron 35 años que igual fueron terribles, pero tuvo un límite, esto también va a tener un límite”, manifestó.

Ortega consideró además que los paraguayos tienen la posibilidad de revertir la situación actual en octubre de este año y en las próximas elecciones del 2028.

“Hay un ejercicio fundamental que la ciudadanía tiene que hacer y que creo que estuvo diezmado, es el derecho de la ciudadanía a manifestarse, porque siempre que existió manifestación, presión ciudadana suficiente y responsable (...) esa mayoría obligadamente escucha”, sentenció.