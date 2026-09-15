Caja paralela: Asunción no puede seguir operando bajo los códigos de “la cosa nostra”

Los diputados opositores Raúl Benítez (Independiente), Johanna Ortega (PPS) y Rocío Vallejo (PPQ) lamentaron que en la Municipalidad de Asunción siga intacta el esquema de caja paralela.

“En la Municipalidad de Asunción tenemos denuncias de la mafia del asfalto, de la mafia del combustible, de apriete a comerciantes y quien sabe cuantas mafias más estén metidos y empotrados ahí”, dijo Benítez.

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Los parlamentarios agregaron que pesar del cambio de “cabeza” que de Óscar “Nenecho” Rodríguez a Luis Bello, ambos cartistas, se siga operando bajo los códigos de “la cosa nostra” de la mafia siciliana.

“¿Quien recauda, para quien se recauda, y a quien se protege? Cae uno y entra otro y el negocio continúa. Puede caer hasta la cabeza, no importa Nenecho, Bello. Cambiar una persona no alcanza (...) Asunción no puede seguir funcionando con los códigos de la cosa nostra, la mafia siciliana", remarcó el diputado Benítez.

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Se van sumando mafias

Por su lado, la diputada Johanna Ortega (PPS) lamentó que se esté apretando a los comerciantes para recaudar de manera paralela con el objetivo de financiar campañas políticas.

“Nada nuevo. Cuando hablamos de caja paralela nos viene directamente en la mente la imagen la Municipalidad de Asunción. ¿Quien le fiscalizaba a los fiscalizadores, quien era su jefe? Debe existir una cadena de responsabilidades. Hay esquemas de recaudación de caja paralela en la Municipalidad de Asunción financiando campañas", dijo la parlamentaria opositora.

Roció Vallejo se preguntó por su lado dónde estaban los 500 mil millones de la administración de Oscar “Nenecho” Rodríguez a un año de su renuncia y la toma de poder de Luis Bello.

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“Hace un año estábamos discutiendo la intervención de la Municipalidad de Asunción. No sabemos donde están los 500 mil millones de los asuncenos. Un año ya con nuevo intendente, el mismo equipo y no sabemos que pasó con los 500 mil millones, después apareció la mafia del asfalto, del combustible. Así se van sumando las mafias”, dijo Vallejo.

Repudiar apriete a comerciantes

Los parlamentarios presentaron un proyecto de declaración que expresa el enérgico repudio ante el esquema de recaudación paralela en la Dirección de Defensa del Consumidor al pleno en Diputados.

Llamativamente todos los pedidos de informes y de declaración, incluyendo a la administración del cartista Luis Bello fue aprobado. Luego de meses trabar pedidos, finalmente hoy los diputados cartistas dejaron “pasar de largo” los pedidos sin poner oponerse a la transparencia.