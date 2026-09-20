Filizzola acusa a Peña y al cartismo de poner en riesgo los fondos públicos y del IPS

El senador opositor Rafael Filizzola planteó no creer en el “teatro” de la supuesta pelea en Honor Colorado, y entender que son autores y cómplices de la preocupación expresada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que requiere al Gobierno de Santiago Peña y al Banco Central del Paraguay (BCP) prestar atención al deterioro de la solvencia y la liquidez de un banco que precisamente concentra una enorme parte de fondos públicos.

“Irresponsabilidad criminal. Tras años de alarmas rojas y varios pedidos de informes, el Banco Central se lava las manos. El Gobierno también. Nada raro. El presidente del BCP era titular de Ueno y Peña, ex(?) accionista”, dijo Filizzola, explicando la “venda” que hasta ahora se puso el Gobierno en el caso particular de Ueno.

El legislador hizo alusión puntualmente a que Carlos Carvallo, actual presidente del BCP antes de ser nombrado por Peña, fue presidente de la entonces Financiera Ueno, y principalmente, a que hasta marzo de 2025, Peña fue accionista de Ueno Holding y por ende, socio comercial del grupo Vázquez SAE, dueño de Ueno Bank.

Ante estos y otros hechos, pidió no restar ni dividir la culpa de que hoy tanto el sistema financiero como los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) esté en vilo por culpa de Peña y su mayoría cómplice del cartismo.

“Arruinaron Asunción y ahora pretenden quebrar el país. En pocas palabras, pasa lo que venimos advirtiendo hace años: Peña usa a Ueno para hacer malos negocios con el dinero del Estado y de los aportantes del IPS. Las pérdidas las pagaremos todos”, remarcó Filizzola.

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Agregó que ahora “pone en riesgo, al mismo tiempo, el sistema financiero, los recursos públicos y la salud y la jubilación de nuestros compatriotas” y “muchas otras traiciones a los intereses del país como la entrega de la energía a precios regalados”.

El mismo hizo énfasis en que supuestamente el origen de la pelea en el cartismo entre el presidente de la ANR, Horacio Cartes y el Ejecutivo (Santiago Peña y Pedro Alliana) fue un pedido de informes de cartistas al BCP sobre Ueno, pero la realidad es que la supuesta “preocupación” no pasó de eso.

“Peña es el autor; el cartismo, con un amplio control de los poderes públicos, su principal cómplice. Que no nos vendan después el cuento de la división. ¡Son todos culpables!“, terminó remarcando Filizzola en su red social de ”X".