Reunión de Peña y BCP con bancos: ¿qué revelaron los participantes?

El presidente Santiago Peña y miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) mantuvieron hoy una reunión con representantes de las entidades privadas que conforman el sistema financiero paraguayo, que se produce en un momento de cierta tensión en el ámbito económico paraguayo luego de que la Cámara de Senadores solicitara a la banca matriz informes sobre operaciones de varios bancos.

Especial atención ha sido puesta en el pedido específico de informes sobre Ueno Bank, un banco vinculado a exsocios comerciales del presidente Peña en el que se han concentrado depósitos de dinero público en los últimos años a un ritmo que ha generado cuestionamientos y sospechas de privilegios en el depósito de fondos del Estado en esa institución.

Luego de la reunión, que tuvo lugar en la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, se llevó a cabo una conferencia de prensa con participación del presidente del BCP, Carlos Carvallo, y la presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Kramer.

¿De qué se habló en la reunión y quién participó?

Si bien no se hizo pública la lista de personas que estuvieron presentes en la reunión, Carvallo afirmó que esta contó con presencia de “presidentes de todos los bancos del sistema financiero”.

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En un resumen de la reunión centrado más en generalidades que en detalles específicos, Carvallo dijo que “tuvimos un largo intercambio con todos los referentes” en el que “valoramos los tiempos que vivimos desde el punto de vista económico” y “las oportunidades que se avizoran para el país con la obtención de los grados de inversión”.

Afirmó que en la reunión se expuso sobre los indicadores “sólidos” del sistema financiero y sus “altos niveles de solvencia y liquidez”, además de su “fortaleza” para resistir “cualquier shock particular o agregado” que pueda producirse en el contexto económico internacional.

Pocos detalles revelados

Al referirse a los pedidos de informes sobre operaciones bancarias y sobre “procedimientos y decisiones del BCP” que hizo el Senado, Carvallo se limitó a decir que tanto la banca matriz como la Superintendencia de Bancos están trabajando en “responder, dentro de lo que el marco de la ley permita, de forma rigurosa todas las consultas”.

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“El BCP estará respondiendo los informes solicitados, lo que permitirá disipar cualquier duda sobre la salud del sistema y la institucionalidad del Banco Central”, subrayó.

Siempre evitando entrar en detalles, el presidente del BCP describió la reunión con los representantes de los bancos como “una oportunidad de dialogo franco y directo”, y ratificó la “apertura” de su institución a “mantener canales fluidos y una línea de trabajo que favorezca la confianza” en el sistema financiero paraguayo.

Asoban pidió transparencia sobre absorciones

Por su parte, la presidenta de la Asoban, Liz Kramer, dijo que los representantes de los bancos reiteraron al presidente Peña y al BCP “su absoluta disposición de responder a todas las preguntas que haya” en el marco de la elaboración de los informes requeridos por el Senado.

“Ratificamos que vamos a actuar con rigurosidad técnica, profesionalismo, para contribuir a todo lo que preserve la solidez del sistema financiero”, dijo.

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Comentó también que, durante la reunión, la Asoban presentó formalmente al Ejecutivo y al BCP “algunas preocupaciones puntuales del orden técnico que confiamos van a ser atendidas”, aunque no dio detalles sobre esas inquietudes.

Especificó, sin embargo, que la Asoban pidió “que todas las medidas excepcionales que hayan sido presentadas en momentos de absorción o lo que sea, sean publicadas para todas las instituciones”, una aparente referencia al proceso por el cual Ueno Bank absorvió a Visión Banco, cuya trasparencia ha sido puesta en duda por referentes políticos opositores.

Kramer agregó que los miembros de la Asoban se reunirán para emitir en el futuro un comunicado “un poco más profundo” sobre lo tratado en la reunión de hoy.