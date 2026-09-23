Diputados prometen reformar su reglamento para sancionar a los “raboneros” luego de las elecciones

Autoridades de la mesa directiva y líderes de bancada de la Cámara de Diputados, encabezados por el presidente Raúl Latorre (ANR, HC), informaron que el próximo miércoles finalmente presentarán la reforma del reglamento para tratar de combatir la falta de quórum por raboneros, que pasó de ser la excepción a la regla en la Cámara Baja.

Al menos desde el 11 de agosto pasado, Latorre viene prometiendo el cambio de reglamento para aplicar sanciones a los que se ausentan reiteradamente de las sesiones, lo que ahora supuestamente finalmente harán, pero para que rija luego de las municipales del 4 de octubre.

“Hoy lo volvimos a conversar en mesa directiva; se está afinando la propuesta que va a ser presentada para la modificación del reglamento y sí, para abordar el problema que tiene que ver con la asistencia”, dijo Latorre.

El mismo no quiso ahondar en las medidas a aplicar, pero se menciona la aplicación de descuentos salariales de entre G. 300.000 y G. 600.000 a los raboneros, lo que representa apenas entre el 0,7% y 1,5% de los G. 37.900.000 mensuales que cobran en concepto de dieta y gastos de representación.

Lo único que deslizó Latorre es que otro aspecto a reformar es lo referente a la actual facilidad para “justificar” las ausencias, que en el caso de los legisladores basta con solamente comunicar, hasta por vía telefónica y con posterioridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La lógica es endurecer las justificaciones porque hoy lamentablemente el sistema es demasiado blando y finalmente es vulnerable a este tipo de situaciones”. sostuvo Latorre.

En la misma línea, el vicepresidente de la Cámara Baja, diputado aliado cartista, Hugo Meza, dijo que si bien fijaron 20 puntos en el orden del día para el próximo martes, el desafío “titánico” será tener quórum, abriendo el paraguas ante una inminente nueva raboneada.

“Tenemos una tarea titánica para trabajar sobre el quórum, para tener la próxima semana la sesión después del feriado, previa a las elecciones, es importante el 4 de octubre, pero esto no significa que no tengamos que venir a cumplir con nuestra responsabilidad de venir a legislar”, dijo Meza.

A Latorre precisamente se le consultó sobre la “coincidencia” de que las nuevas disposiciones regirán recién luego de las municipales, ya que todos ellos están enfocados en sus candidatos a nivel regional.

Al respecto, dijo que la dilación no tendría que ver con eso, ya que de hecho la campaña electoral no hará más que recrudecer tras el 4 de octubre, ya que luego directamente pasarán a hacer campaña por las internas del 2027 y las generales del 2028.

“Nosotros estamos en un momento electoral, porque van a terminar las elecciones municipales, y este acercamiento de las elecciones municipales, a las elecciones nacionales/presidenciales, lo que hace es generar un proceso de concatenación en términos electorales. Entonces, yo creo que la campaña empezó y que esto no va a terminar hasta abril de 2028″, dijo Latorre.