Elecciones municipales: Comenzó el periodo de propaganda gratuita

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en el marco del cronograma electoral, estableció el periodo para la difusión de propaganda electoral gratuita desde el 22 de septiembre hasta el jueves 1 de octubre.

Asimismo, se establece que del 22 al 25 de septiembre, se realizará la acreditación de apoderados por local de votación, por los Juzgados Electorales.

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Así también, la acreditación de los veedores ante cada mesa receptora de votos, debe realizarse por la Junta Cívica o por el Juzgado Electoral de la circunscripción correspondiente, desde el 22 hasta el viernes 25 de septiembre.

La Justicia Electoral ultima las gestiones rumbo al día D, como, por ejemplo, la carga de las máquinas de votación y las auditorías de los maletines electorales que serán distribuidos a todos los locales de votación del país.

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Según los datos, se dispone de 17.992 máquinas de votación, que serán distribuidas en los 263 distritos; de las cuales 14.711 estarán a las mesas de votación.

Además, se cuenta con 2.094 máquinas de votación destinadas a contingencias, previstas como respaldo ante eventuales incidencias.