Elecciones municipales: estos son los fiscales designados por departamento

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso mediante resolución la designación de 23 agentes fiscales con competencia en materia electoral para las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre.

Según informó la Fiscalía General del Estado, la medida busca coordinar la intervención del Ministerio Público durante la jornada electoral, en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Los agentes tendrán competencia en los procesos vinculados con las elecciones de intendentes municipales y miembros de las Juntas Departamentales.

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Fiscalía apunta a coordinar el control electoral

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, la designación responde a las atribuciones del Ministerio Público para promover acciones y recursos en defensa de los derechos electorales e intervenir en los procesos que se tramiten ante la Justicia Electoral.

La institución también señaló que los fiscales podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar una actuación coordinada durante los comicios.

Estos son los fiscales designados por departamento

La Fiscalía distribuyó a los 23 agentes en distintos departamentos y ciudades del país. La nómina queda organizada de la siguiente manera:

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Región Occidental: Chaco

Presidente Hayes:

Silvia Elizabeth Sosa Colmán, en Villa Hayes

Alto Paraguay:

Luis Alfredo Amado Coronel, en Fuerte Olimpo

Región Oriental

Asunción:

Morella Fossati López, en Asunción

Central:

Mirna Villalba Ramírez, en Luque

Cordillera:

Fernando Miguel Balbuena Montero, en Caacupé

Guairá:

Perla Florencia Cáceres de Battaglia, en Villarrica

Caaguazú:

Joel Ángel González Roa, en J. Eulogio Estigarribia

Norma Rosa Solís Cardozo, en Caaguazú

Caazapá:

Andrea Giselle Zunini Pérez, en Caazapá

Pablo Ramón Zorrilla, en San Juan Nepomuceno

Derlys Alcides Fanego Otazú, en Yuty

Itapúa:

Carlos César Gómez Céspedes, en Encarnación

Misiones:

Laura Celeste Guillén Colmán, en San Juan Bautista

Paraguarí:

Digno Jorge Duo Páez, en Paraguarí

Ñeembucú:

Cindy Magalí Prieto Vera, en Pilar

Diego Higinio Benítez Gamarra, en Alberdi

San Pedro:

Ángel Dionisio Rodríguez Ortellado, en San Pedro del Ycuamandyyú

Concepción:

Liz Noemí Argüello, en Concepción

Amambay:

Ángel Román Noguera Orrego, en Pedro Juan Caballero

José Luis Torres Peña, en Capitán Bado

Canindeyú:

Ramón Javier Ferreira Martínez, en Salto del Guairá

Alto Paraná: