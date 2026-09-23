Elecciones municipales: estos son los fiscales designados por departamento

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso mediante resolución la designación de 23 agentes fiscales con competencia en materia electoral para las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre.
Según informó la Fiscalía General del Estado, la medida busca coordinar la intervención del Ministerio Público durante la jornada electoral, en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Los agentes tendrán competencia en los procesos vinculados con las elecciones de intendentes municipales y miembros de las Juntas Departamentales.
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Fiscalía apunta a coordinar el control electoral
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, la designación responde a las atribuciones del Ministerio Público para promover acciones y recursos en defensa de los derechos electorales e intervenir en los procesos que se tramiten ante la Justicia Electoral.
La institución también señaló que los fiscales podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar una actuación coordinada durante los comicios.
Estos son los fiscales designados por departamento
La Fiscalía distribuyó a los 23 agentes en distintos departamentos y ciudades del país. La nómina queda organizada de la siguiente manera:
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Región Occidental: Chaco
Presidente Hayes:
- Silvia Elizabeth Sosa Colmán, en Villa Hayes
Alto Paraguay:
- Luis Alfredo Amado Coronel, en Fuerte Olimpo
Región Oriental
Asunción:
- Morella Fossati López, en Asunción
Central:
- Mirna Villalba Ramírez, en Luque
Cordillera:
- Fernando Miguel Balbuena Montero, en Caacupé
Guairá:
- Perla Florencia Cáceres de Battaglia, en Villarrica
Caaguazú:
- Joel Ángel González Roa, en J. Eulogio Estigarribia
- Norma Rosa Solís Cardozo, en Caaguazú
Caazapá:
- Andrea Giselle Zunini Pérez, en Caazapá
- Pablo Ramón Zorrilla, en San Juan Nepomuceno
- Derlys Alcides Fanego Otazú, en Yuty
Itapúa:
- Carlos César Gómez Céspedes, en Encarnación
Misiones:
- Laura Celeste Guillén Colmán, en San Juan Bautista
Paraguarí:
- Digno Jorge Duo Páez, en Paraguarí
Ñeembucú:
- Cindy Magalí Prieto Vera, en Pilar
- Diego Higinio Benítez Gamarra, en Alberdi
San Pedro:
- Ángel Dionisio Rodríguez Ortellado, en San Pedro del Ycuamandyyú
Concepción:
- Liz Noemí Argüello, en Concepción
Amambay:
- Ángel Román Noguera Orrego, en Pedro Juan Caballero
- José Luis Torres Peña, en Capitán Bado
Canindeyú:
- Ramón Javier Ferreira Martínez, en Salto del Guairá
Alto Paraná:
- Ysrael Villalba Ramírez, en Ciudad del Este
- Edgar Miguel Benítez Ojeda, en Santa Rita.