Elecciones: pese a cuestionamientos, máquinas de votación ya están siendo cargadas

Funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), iniciaron la carga de las máquinas de votación en los camiones de gran porte, que posteriormente serán enviados a todos los colegios electorales.

Lea más: ¿El Senado auditará las máquinas de votación a días de las elecciones?

Durante la última semana, varios actores de la oposición volvieron a cuestionar la fiabilidad de las máquinas de votación; sin embargo, la Justicia Electoral continúa su cronograma electoral rumbo al 4 de octubre.

La carga de las máquinas de votación constituye una de las principales etapas del operativo logístico y se extenderá de manera progresiva hasta el viernes 2 de octubre. Los primeros camiones serán desplegados a los departamentos más alejados: Alto Paraná y Alto Paraguay.

La Justicia Electoral dispone de 17.992 máquinas de votación que serán distribuidas en los 263 distritos. De esta cifra 14.711 máquinas estarán destinadas a las mesas de votación.

Además, 2.094 máquinas de votación serán destinadas para las contingencias, previstas como respaldo ante eventuales incidencias que pudieran registrarse durante los comicios.

Lea mas: Blanca Ovelar cuestiona la cifra del padrón: “Hay una inconsistencia”

Asimismo, 1.187 máquinas de votación fueron asignadas a la divulgación ciudadana en puntos de alta concurrencia.