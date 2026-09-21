Política
21 de septiembre de 2026 a la - 18:01

Elecciones: pese a cuestionamientos, máquinas de votación ya están siendo cargadas

Hombres en camiseta clara y oscura levantan cajas en un lugar de trabajo iluminado y colaborativo.
Comenzó la carga de las máquinas de votación en los camiones a 13 días de las elecciones.

En medio de los cuestionamientos a la fiabilidad de las máquinas de votación, funcionarios de la Justicia Electoral comenzaron a cargar los camiones con las urnas que serán distribuidas a todos los locales electorales del país.

Por ABC Color
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Funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), iniciaron la carga de las máquinas de votación en los camiones de gran porte, que posteriormente serán enviados a todos los colegios electorales.

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Durante la última semana, varios actores de la oposición volvieron a cuestionar la fiabilidad de las máquinas de votación; sin embargo, la Justicia Electoral continúa su cronograma electoral rumbo al 4 de octubre.

La carga de las máquinas de votación constituye una de las principales etapas del operativo logístico y se extenderá de manera progresiva hasta el viernes 2 de octubre. Los primeros camiones serán desplegados a los departamentos más alejados: Alto Paraná y Alto Paraguay.

La Justicia Electoral dispone de 17.992 máquinas de votación que serán distribuidas en los 263 distritos. De esta cifra 14.711 máquinas estarán destinadas a las mesas de votación.

Elecciones Municipales

Además, 2.094 máquinas de votación serán destinadas para las contingencias, previstas como respaldo ante eventuales incidencias que pudieran registrarse durante los comicios.

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Asimismo, 1.187 máquinas de votación fueron asignadas a la divulgación ciudadana en puntos de alta concurrencia.