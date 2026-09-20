¿Quiénes son los actores del proceso electoral en Paraguay?

El proceso electoral en Paraguay aglomera a una serie de actores que organizan, controlan y fiscalizan el día del sufragio. En ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) es la institución que tiene a su cargo dicho proceso y la de impartir justicia electoral.

Pero, ¿cuál es el rol principal del TSJE en el día a día camino a las elecciones? Según la Constitución Nacional la función principal es la de organizar, dirigir, supervisar y garantizar la legalidad, transparencia y veracidad de todo el proceso de unas elecciones (Art. 273-275) en el año 1992.

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Para la jornada electoral el TSJE debe brindar asistencia técnica, apoyo logístico, y designar a los delegados electorales que se encargarán de certificar las actas ante los Tribunales Electorales Partidarios.

Organigrama de la Justicia Electoral

La Justicia Electoral está organizada jerárquicamente a través de los organismos jurisdiccionales y administrativos. En ello también influye la pluralidad de cargos sujetos a elección popular, que tienen categoría nacional, departamental y municipal.

Tribunales Electorales : En cada circunscripción judicial de la República funcionará un Tribunal Electoral integrado por tres miembros.

Juzgados Electorales: Habrá un juez electoral en cada capital departamental, con excepción de Alto Paraguay y Boquerón. En Asunción habrá dos jueces. Art. 17 de la Ley 635.

Fiscalías Electorales: Estarán presentes en cada departamento de la República del Paraguay, actúan frente a la Justicia Electoral y orgánicamente dependen del Ministerio Público.

¿Para qué sirven las Juntas Cívicas?

Las juntas cívicas son organismos electorales auxiliares y transitorios que apoyan la organización de las elecciones en los distritos y parroquias.

Están integradas por cinco miembros titulares y sus suplentes, propuestos por los partidos, movimientos políticos o alianzas electorales y designados por los Tribunales Electorales.

Entre sus principales funciones están: proponer los locales de votación y a los integrantes de las mesas electorales, acreditar veedores y colaborar en la distribución y recepción de materiales electorales.

¿Funciones de los miembros de mesa, apoderados y veedores?

Las funciones de los miembros de mesa, apoderados y veedores consisten principalmente en organizar, fiscalizar y dar transparencia al proceso de votación.

Los apoderados representan oficialmente a la candidatura o nucleación política en todos los actos y operaciones del proceso electoral.

Además, vigilan el correcto desarrollo de los comicios en los locales de votación desde la apertura hasta el cierre.

Los veedores son los fiscales o supervisores asignados específicamente para vigilar el desarrollo de la votación mesa por mesa dentro de los locales de sufragio.

Rol de la Policía Nacional y Fiscales

En el marco de las elecciones municipales del próximo 4 de octubre el Ministerio Público prepara un operativo de control. El objetivo es brindar una respuesta rápida ante posibles hechos punibles y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

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Fue designada nuevamente Sandra Ledesma, fiscal de Delitos Electorales de Asunción, como punto de enlace y coordinación de la cobertura del servicio en el marco de las elecciones municipales.

En tanto, desde la Policía Nacional también se delimitaron las acciones que los agentes realizarán en el marco de las elecciones municipales.

Estarán desplegados en las inmediaciones de los locales electorales y acompañarán también a los agentes fiscales para el monitoreo conjunto.