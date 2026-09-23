Elecciones municipales: habilitan simuladores de máquinas de votación para practicar

Los puestos de instrucción se encuentran operativos de lunes a domingo en dos turnos: de 07:30 a 12:00 y de 12:30 a 18:00, con presencia permanente de capacitadores del organismo electoral.

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La iniciativa busca instruir y familiarizar a la ciudadanía con el uso de esta tecnología electoral, ofreciendo capacitaciones gratuitas a quienes transitan por la principal terminal terrestre del país.

El paso a paso para sufragar

Durante la jornada de demostración, la funcionaria de la Justicia Electoral Lisania Ruiz detalló el procedimiento que deberán seguir los electores el día de los comicios:

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Identificación y entrega del boletín: El elector debe acudir al local de votación que le corresponda y presentar su cédula de identidad a los miembros de mesa. Tras la verificación, los vocales firman el boletín de voto y se lo entregan.

Uso de la máquina: La papeleta se introduce en la ranura de la máquina (con la flecha orientada hacia abajo) para desbloquear las opciones en pantalla.

Selección de candidatos: En primer lugar, se despliega la lista para la Intendencia Municipal, donde el votante selecciona la opción de su preferencia. Posteriormente, el sistema habilita las candidaturas para la Junta Municipal.

Verificación y confirmación: La pantalla presenta un resumen de las elecciones realizadas. En caso de error, el sistema permite la opción “Modificar” antes de imprimir. Si la selección es correcta, se presiona “Imprimir”.

Comprobación del chip: Una vez impreso el boletín, el elector puede aproximar el documento al lector de la máquina para verificar que el registro digital guardado en el chip coincida con el texto impreso en el papel.

Depositar el voto en la urna: El boletín se dobla para resguardar el secreto del voto, es firmado por el presidente de mesa y finalmente se deposita en la urna de votación.

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“El proceso es sumamente rápido, no lleva ni un minuto y le da al ciudadano la posibilidad de revisar y confirmar su elección antes de depositar el voto”, explicó Ruiz.

Desafíos en la brecha tecnológica

A pesar de la sencillez del mecanismo, desde el TSJE señalaron que ciertos sectores de la población aún muestran reticencia o dificultades ante el uso de las pantallas táctiles.

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“A las personas mayores y a los miembros de comunidades indígenas es a quienes más les cuesta debido a la brecha tecnológica; a veces tienen cierto temor de tocar la máquina. Sin embargo, cuando se acercan y les mostramos el procedimiento, aprenden rápidamente”, puntualizó la capacitadora.

La Justicia Electoral dispuso tres simuladores de votación en la Estación de Buses de Asunción para capacitar a electores con miras a los comicios del 4 de octubre. Muestran cómo marcar a intendente, junta municipal y verificar el chip impreso.



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La funcionaria destacó la alta afluencia de jóvenes que votarán por primera vez y de electores que nunca han utilizado el sistema electrónico, por lo que instó a la ciudadanía a aprovechar estos espacios de práctica antes de la jornada comicial.

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Se recuerda que, por disposición legal, también se dispondrá de máquinas de práctica en los locales de votación durante el día de las elecciones.