Gustavo Rodríguez: Auditora confirma obras inconclusas en San Pedro

El juicio que afronta el ex intendente de San Pedro de Ycuamandyyú Gustavo Rodríguez (ANR-HC), por un presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones, continuó con la declaración de Melissa Insfrán, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, quien estuvo en el equipo auditor que recorrió siete obras municipales.

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Insfrán manifestó que el control se hizo a pedido del entonces Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, en base a los documentos remitidos por la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú.

La técnica indicó que, al recorrer los sitios y contrastar con la rendición de cuentas y las documentaciones que remitió la administración de Gustavo Rodríguez, se dieron cuenta de que las obras estaban inconclusas.

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Manifestó además que, documentalmente, las obras estaban terminadas, por lo cual se pagaron en su totalidad al costo citado en los contratos; sin embargo, al llegar al sitio no estaban terminadas.

Insfrán dijo además que, según los contratos firmados en el 2020, las obras debían terminarse en un plazo de entre 40 y 50 días a partir de la firma, pero que la verificación se realizó en febrero del 2022 y seguían sin terminar.

Gustavo Rodríguez y otros siete funcionarios municipales están acusados por presunta lesión de confianza.

Tras la declaración de la auditora se procedió a la producción de documentales, debido a que otro testigo presentó reposo médico.

El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Matías Garcete (presidente), Adriana Planás y Elsa García, fijó fecha para la siguiente jornada de juicio el viernes 25 de setiembre a las 08:30.