Caso Hernán Rivas: Carlos Núñez Salinas pretende diluir culpa “grave” y sostiene que hubo ingenuidad

El diputado Carlos Núñez Salinas, que vota como aliado cartista pero pertenece al equipo de Hugo “Toro” Velázquez (Fuerza Republicana), si bien reconoció que es “grave” el caso del senador Hernán David Rivas, ni siquiera quiso culpar al cartismo por el hecho de que en tres ocasiones fue puesto como “juez de jueces” en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) pese a las sospechas desde un inicio que no era abogado y alegó que le creyeron.

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“Yo creo que Honor Colorado no es una institución, es un movimiento. Creo que son las personas que han acompañado de alguna manera la candidatura, pero tampoco puedo juzgarlo porque quizás no sabían o no tenían el fundamento total de la característica del título”, dijo Núñez Salinas.

El mismo alegó que fue una suerte de “ingenuidad”, cuando en realidad para todos era evidente que Rivas difícilmente haya pasado por una facultad de derecho.

“Y es lo más probable que haya sucedido (que los que le votaron fueron engañados). Yo sinceramente no creo que el presidente Raúl Latorre ni mis colegas tengan una predisposición negativa de, a sabiendas de que algo está mal, avanzar. Al contrario, ellos protegen también su carrera política y no van a prestarse a ese tipo de situaciones”, afirmó Núñez Salinas.

Esto ensayando incluso una justificación, ya que Nuñez Salinas, fue uno de los que votó a favor de Rivas en su elección como miembro del JEM en representación de Diputados el 2 de julio de 2021.

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Nuñez Salinas sostiene que fallaron las instituciones en el caso Rivas

“Falló la institución, falló también aquí la Cámara de Diputados, fallamos nosotros”, terminó reconociendo finalmente ante la insistencia el diputado colorado.

Es más, dejó entrever que, en este caso, pudo haber una “orden superior” para poner a Rivas en el cargo, ya que habló de “caciques” que toman las decisiones.

“Nosotros ya no podemos seguir siendo una aldea que depende de caciques para tomar decisiones políticas ni decisiones de la justicia. La institucionalidad debe ser el peso, tiene que ser la ley la que defina a las personas y las personas estar seguras de que van a tener justicia por la ley y no porque una u otra persona esté interfiriendo en su caso”, dijo.

El mismo acotó que va a ser “muy difícil poder subsanar todo lo que se realizó, pero creo que la condena va a generar un antes y un después en lo que significa que personas ya no quieran volver a usar el poder” en su favor.

Sin embargo, sus críticas a los eventuales “cómplices” de Rivas y el haber sido uno de los que votó por él, hacen poco creíbles sus apreciaciones sobre la manera en que supuestamente espera que este caso cambie el manejo de la justicia en el país.