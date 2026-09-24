Senadora Lizarella Valiente también se siente “estafada” por Hernán Rivas y niega blindaje

En entrevista con ABC Color, la senadora Lizarella Valiente se sumó a los dichos del senador Silvio “Beto” Ovelar, y también se declaró “estafada” tras la imputación del exsenador Hernán Rivas, acusado de poseer un título falso de abogado. La legisladora se sumó al argumento de la credulidad para desmarcarse de la responsabilidad política en el fallo institucional que permitió ubicar a Rivas como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Las declaraciones de Valiente surgieron como respuesta a los cuestionamientos de la senadora opositora Esperanza Martínez, quien señaló al bloque cartista como el directo responsable de designar a Rivas en una de las instancias más sensibles del Poder Judicial, advirtiendo sobre la posible nulidad de sus actuaciones si se confirma su condena.

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Ante este escenario, Valiente afirmó sentirse estafada y aseguró que nunca dudó de la autenticidad del título del exlegislador, a pesar de los constantes cuestionamientos públicos.

“Yo puedo hablar por mí: no me pongo el saco ni me hago responsable. Considero que en este sentido todos fuimos víctimas de una estafa. Categóricamente, yo le creí a esta persona”, sostuvo, derivando la responsabilidad del control a los organismos encargados de verificar la validez de los títulos universitarios.

“Le preguntábamos directamente: ‘¿sos o no abogado?’”

Pese a que desde la oposición advertían constantemente sobre las irregularidades de su expediente académico, en el oficialismo mantuvieron la postura favorable hacia Rivas hasta el final. La propia senadora aseguró que a puertas cerradas en la bancada ya existían dudas sobre la formación del exlegislador.

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“En privado le preguntábamos directamente: ‘¿sos o no abogado?’. Y él nos juraba: ‘¡Sí, claro que soy!’. Y bueno, uno tiende a confiar en los demás. Tengo que reconocer que a mí también me estafó, porque le creí ciegamente que su título era legal”, afirmó.

Asimismo, negó haber participado de un blindaje político hacia su excolega, recordando que fue el propio Rivas quien terminó renunciando debido a la presión mediática y judicial.

“Yo no me hago cargo de ningún blindaje. De lo único que me hago cargo es de haberle creído que tenía título de verdad y que estaba capacitado para el cargo”, declaró.

El “blindaje” que no admiten, pero que sostuvo a Rivas hasta el avance penal

La postura de que no existió un “blindaje” contrasta con los antecedentes del caso, en los que Rivas esquivó reiteradamente los pedidos de pruebas exigidos por sus pares.

En este sentido, la parlamentaria reveló los reclamos internos para acallar la controversia: “Le pedíamos por favor que traiga al Congreso a sus excompañeros o profesores para demostrar que sí estudió. Él siempre salía con la misma respuesta: ‘Sí, la semana que viene los traigo’, pero esa semana nunca llegaba”, afirmó.

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A pesar de la falta de pruebas fehacientes, la bancada oficialista no le retiró el respaldo hasta que la causa penal avanzó. Hoy, los legisladores oficialistas enfrentan duras críticas por haber “puesto las manos en el fuego” por alguien que evitaba presentar la documentación más elemental.

“Insisto, yo no siento que me haya quemado, porque al final hoy el tipo está respondiendo en un juicio. Así que, en lo que a mí respecta, no blindé a nadie”, sentenció.

Gestiones por la situación de reclusión de Hugo Javier

Por otra parte, la senadora se refirió a las acciones emprendidas desde la Comisión de Derechos Humanos respecto a la salud y situación de reclusión del exgobernador de Central, Hugo Javier González. Explicó que se solicitaron informes al Ministerio de Justicia y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para esclarecer las circunstancias en que sufrió sus recientes lesiones.

“El Estado es el principal responsable y garante de hacer cumplir los derechos humanos. Más allá de que Hugo Javier esté cumpliendo una condena, con más razón se debe garantizar la integridad física y psíquica de un ciudadano privado de su libertad”, manifestó.

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Valiente indicó que se prevé convocar a una mesa de trabajo con familiares y abogados para disipar las dudas en torno a la atención médica prestada y la preservación de las evidencias dentro del penal.

Finalmente, sobre la sospecha de que las lesiones no respondan a una simple caída accidental en la celda, concluyó que existen versiones contradictorias que obligan a investigar a fondo: “Nadie puede negar que existen indicios físicos, según se observó en las imágenes, que ponen en duda de que se haya tratado de una simple caída... hay muchos dimes y diretes. Lo que pretendemos es que se llegue al fondo de la cuestión”, finalizó.