Latorre sobre Hernán Rivas: “se presentó como abogado y pidió su designación ante el JEM”

El diputado Raúl Latorre (ANR - cartista), actual presidente de la Cámara Baja, declaró este jueves en el juicio oral a Hernán David Rivas Román; y recordó que en el año 2020, cuando la Cámara de Diputados resolvió cambiar a sus representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el actual acusado se postuló para ejercer la representación.

Lea más: Juicio a Hernán Rivas: papelón de funcionaria al intentar defender auditoría del MEC

“David Rivas era diputado de la Bancada A del Partido Colorado. Se presentó como abogado y manifestó su intención de ser uno de los representantes de la Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la bancada tomó la decisión de acompañar esa designación”, afirmó el legislador cartista durante su declaración realizada por medios telemáticos, en el juicio que afronta Hernán Rivas.

Latorre agregó que, en ese momento, la bancada tomó la decisión la acompañar la postulación de Hernán Rivas y a él (Latorre) le tocó hacer de vocero de la bancada colorada. Finalmente, la Cámara de Diputados con votos de legisladores colorados y de la oposición, optó por designar a Hernán David Rivas Román como uno de los representantes ante el JEM, según recordó el parlamentario colorado.

Caso Hernán Rivas motivó modificación de la ley

Consultado si la Cámara Baja realizó un chequeo sobre la calidad de abogado que invocó Hernán Rivas, el diputado Raúl Latorre manifestó no existe un archivo de títulos en el cuerpo legislativo, ya que para ser diputado o senador no es requisito contar con un título universitario.

Lea más: ¿Cómo llegó Hernán Rivas a juez? La complicidad política de Alliana, Latorre y Bachi Nuñez

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que la participación de la Cámara de Diputados finaliza con el juramento de su representante ante los órganos extra poderes, por lo que, en este caso, la acreditación de la calidad de abogado de Hernán Rivas es un procedimiento que quedó a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Finalmente, Latorre resaltó que duda que planteó el caso de Hernán Rivas motivó una iniciativa parlamentaria con el objetivo de fortalecer los controles de idoneidad para ejercer la representación del Legislativo ante órganos como el JEM. Resaltó que dicho proyecto fue aprobado por Diputados y ahora está en campo del Senado.

NOTICIA EN DESARROLLO