¿Cómo impactará en el JEM el caso Rivas?: analizan estrategias ante “catástrofe institucional”

El juicio oral y público que afronta el exsenador Hernán Rivas por la presunta falsificación de su título de abogado mantiene expectante al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Ante el inminente riesgo de que los fallos firmados por Rivas sean atacados de nulidad por quienes resultaron perjudicados, Mario Varela, representante del Senado ante el JEM, admitió que se enfrentan a una situación “insólita e inaudita”, que no cuenta con un procedimiento establecido en la ley.

El legislador confirmó que ya mantuvo reuniones con la titular del JEM, Alicia Pucheta, y con asesores legales para delinear estrategias frente a lo que podría representar una inminente “catástrofe institucional”. Sin embargo, aclaró que el JEM no actuará basándose en una condena de primera instancia.

“Para que esto, en algún momento, si se presenta alguna acción de nulidad respecto a estas resoluciones, de destitución especialmente, eso tiene que quedar firme y ejecutoriada la sentencia”, explicó Varela en entrevista con ABC Cardinal. Esto significa que los magistrados o fiscales afectados por los votos de Rivas no podrán accionar ante el Jurado hasta que se agoten las instancias de apelación de la Justicia.

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Limitaciones evidentes y “daño irreparable”

Al recordar los meses en los que compartió sesiones con Rivas en el órgano extrapoder, Varela confesó que las carencias del exlegislador cartista eran imposibles de ocultar. “Era muy notorio que él tenía limitaciones muy visibles en el manejo del criterio jurídico y eso evidentemente generaba un daño institucional al existir una duda razonable”, aseveró.

Ante esta situación, Varela recordó que, junto a otros integrantes del JEM como Óscar Paciello, Alejandro Aguilera y Enrique Kronawetter, le exigieron que diera un paso al costado. A pesar de que le advirtieron que la situación traería “consecuencias graves”, Rivas se negaba a renunciar y “se empecinaba en justificar” que había cursado la carrera.

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Varela afirmó que toda esta crisis “generó un daño irreparable” a la institución. No obstante, rescató como un aspecto alentador que la investigación de la Fiscalía haya logrado avanzar hasta la etapa actual. “Las instituciones funcionaron a pesar de que se buscó obstaculizar la investigación, terminará con una sentencia. Eso es lo positivo”, concluyó.

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