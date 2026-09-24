La Iglesia insta a elegir con conciencia y rechazar la compra de votos

Ante las próximas elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre de 2026, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), a través de su Pastoral Social y Cáritas, emitió un enérgico y claro mensaje dirigido a toda la ciudadanía y a los actores políticos del país, instando a ejercer el sufragio con absoluta libertad, conciencia y responsabilidad.

Bajo el lema “Elegir para el bien común”, el episcopado recordó que el voto no constituye meramente una formalidad legal, sino un derecho, un deber y una función pública fundamental consagrada en el artículo 118 de la Constitución Nacional.

Citando al papa Francisco, la Iglesia reiteró que la política representa “una altísima vocación” y “una de las formas más preciosas de la caridad” cuando se orienta genuinamente hacia el bienestar colectivo.

El documento episcopal advierte sobre el peligro de sufragar impulsados únicamente por la pertenencia partidaria, invitando a la población a realizar un ejercicio profundo de análisis sobre los aspirantes a intendencias y juntas municipales.

Lea más: Obispo insta a los jóvenes a romper las cadenas y decidir libremente sobre su futuro

Entre las interrogantes planteadas a los ciudadanos figuran: ¿Cuál ha sido su trayectoria de servicio? ¿Cómo administraron los recursos públicos en funciones anteriores? ¿Actuaron con honestidad, transparencia y coherencia?

Para los fieles cristianos, la CEP subraya que la conducta y los principios de los candidatos deben alinearse inexorablemente con la dignidad de la persona, la familia, la justicia y la solidaridad, recordando el principio bíblico de escoger a personas “capaces, temerosas de Dios, dignas de confianza y que odien las ganancias injustas”.

Por otro lado, el mensaje incide directamente sobre quienes aspiran a cargos públicos, recordando que la función pública “no es un privilegio ni un beneficio personal, sino una responsabilidad ante toda la comunidad”.

En este sentido, se exigió a los candidatos honestidad, capacidad de gestión, respeto irrestricto a la ley, cercanía con la ciudadanía y una total disposición a la rendición de cuentas.

“La conciencia no se compra ni se vende”

Uno de los puntos más enfáticos del pronunciamiento pastoral aborda la integridad del proceso electoral. La CEP reiteró la consigna lanzada en comicios anteriores: “No vendas tu voto” y “No compres votos”.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en los locales de votación y sus alrededores ante cualquier intento de coacción, manipulación, fraude o instalación de puestos clandestinos destinados a condicionar la voluntad popular, recordando que toda irregularidad debe ser denunciada ante las autoridades competentes.

Lea más: “No vendan sus votos”, el pedido de Mons. Escobar en su despedida del Chaco

Finalmente, el episcopado recordó que la responsabilidad cívica no fenece el día de las elecciones. La ciudadanía tiene el deber constante de acompañar, participar e incidir en la gestión pública exigiendo transparencia.

La fecha de los comicios coincidirá providencialmente con la festividad de san Francisco de Asís, en el año en que se celebran los 800 años de su tránsito.

Tomando el ejemplo del santo universal, la Iglesia exhortó a superar divisiones, trabajar por la paz, la fraternidad y buscar siempre el bienestar de la comunidad, recordando las palabras del profeta Jeremías: “Busquen el bienestar de la ciudad... porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella”.