Raúl Benítez exige que caiga toda la estructura que sostuvo a Hernán Rivas

El fallo judicial contra Hernán Rivas marca un hito en la política nacional tras confirmarse su condena a 8 años de prisión por el uso de un título falso de abogado. El exsenador, perteneciente al movimiento cartista, logró sostenerse en cargos clave del Estado como Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a pesar de los cuestionamientos sobre su formación académica.

En este sentido, el diputado Raúl Benítez reaccionó mediante un video en sus redes sociales, donde sostuvo que la sentencia sobre el exlegislador no es un evento aislado, sino el resultado de un engranaje político mayor.

“Hernán Rivas no llegó solo a donde llegó. Hernán Rivas no obtuvo un título falso porque se cayó del cielo, se cayó de una estructura de la que él se valió”, manifestó de forma contundente.

Lea más: Hernán Rivas condenado a 8 años de cárcel: catástrofe judicial sin precedentes

Para Benítez, el caso trasciende la responsabilidad individual y deja al descubierto cómo operan las influencias políticas para posicionar a personas en cargos estratégicos dentro de las instituciones públicas.

La llegada de Rivas al poder, según Benítez, no se explica únicamente por su gestión particular, sino por el amparo de una bancada oficialista que ignoró de manera sistemática las alertas previas, en este caso el movimiento Honor Colorado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Blindaje político fue clave para ocupar cargo en el JEM, dice diputado

Benítez criticó duramente que Rivas haya obtenido el respaldo legislativo necesario para presidir el JEM aun cuando existían explícitas advertencias en el Congreso y fuertes cuestionamientos por parte de la opinión pública.

“Hernán Rivas fue acompañado, fue abrazado por una mayoría que lo puso ahí a pesar de que ya existían denuncias de un posible título falso”, enfatizó.

Al respecto, el legislador subrayó la gravedad institucional que implicó la carrera de Rivas, resaltando el peso de los espacios que llegó a ocupar para el juzgamiento de los propios operadores de justicia.

“Hernán Rivas fue condenado. Fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el órgano encargado de juzgar a fiscales y jueces, e investido dos veces por una mayoría: primero en la Cámara de Diputados en el periodo pasado y luego en la Cámara de Senadores en este periodo”, sostuvo.

Lea más: Kattya González: “Esta sentencia no repara todo el daño que causó Hernán Rivas”

Finalmente, concluyó que la sanción a Rivas debe interpretarse apenas como el inicio de una revisión más profunda sobre los padrinos políticos y las complicidades que hicieron posible esta situación. En sus palabras de cierre, enfatizó el alcance real que debería tener el proceso: “Hoy, el primer paso es su condena. El paso final sería que caiga toda la estructura”, sentenció.