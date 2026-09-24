“Saben que se van”, dice Sole Núñez sobre el contrato colectivo y ratifica ¡planilleros afuera!

Soledad Núñez se hizo eco de la crisis en la Junta Municipal de Asunción luego de que el oficialismo colorado fracasara, por segunda vez, en su intento de tratar en sesión el nuevo y cuestionado contrato colectivo para trabajadores de la comuna. En protesta, los funcionarios tomaron dependencias, cerraron la avenida Mariscal López y amenazan con un paro indefinido, exigiendo una nueva convocatoria.

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Los dirigentes sindicales también cuestionaron a la intendentable opositora, a quien acusaron de pretender el despido de 5.000 funcionarios si llega a triunfar en las elecciones municipales.

“El intendente Luis Bello pretende a tambor batiente aumentar gastos corrientes para una Municipalidad en terapia intensiva”, manifestó Núñez a través de sus redes sociales.

Sostuvo que Bello “les miente a los funcionarios y a la ciudadanía con una medida desesperada” porque “saben que se van”.

Finalmente, envió un mensaje de apoyo a los concejales de la oposición: “Ese es el camino correcto”, aseveró.

Los planilleros, ¡afuera!

Núñez también se hizo eco de las expresiones de Alberto Gaona, representante de Sitrama.

“Que quede claro. ¡Los planilleros, afuera! ¡Los PMT que son coimeros, afuera! ¡Los funcionarios corruptos, afuera! Para los trabajadores verdaderos, reconocimiento y dignidad. ¡Dejen de hacer campaña política con el dinero de la gente!“, sentenció.

El intento de aprobar el contrato colectivo se da a pocos días de las elecciones municipales del 4 de octubre y todo indica que la intención oficialista sería asegurar los votos del funcionariado.

Entre los puntos más cuestionados del contrato colectivo figura el incremento sustancial en el haber de retiro o compensación económica por terminación de la relación laboral, el cual pasa de 15 a 20 salarios para funcionarios nombrados, jornaleros y contratados que se acojan a los beneficios de la jubilación. El pago será calculado sobre el último haber percibido por el beneficiario.