Política
18 de septiembre de 2026 a la - 18:04

Asunción: Bello firma contrato colectivo con funcionarios pese a críticas

Luis Bello firmando documentos en un escenario, rodeado de trabajadores que aplauden. Ambiente festivo con banderas al fondo.
Luis Bello, intendente de Asunción, firmó un contrato colectivo para los trabajadores de la Municipalidad.

El intendente de Asunción, Luis Bello, anunció la firma de un contrato colectivo con los trabajadores de la Municipalidad. “Reglas claras, seguridad y tranquilidad”, argumenta el cartista, mientras también recibe críticas.

Por ABC Color
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El 4 de octubre son las elecciones municipales y a menos de tres semanas, la administración del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), enfrenta fuertes presiones internas y externas para concretar la firma del nuevo contrato colectivo antes del día de los comicios.

En medio de críticas por parte de la oposición y la ciudadanía, el jefe comunal anunció esta tarde que tal contrato ya fue firmado.

Comentarios de usuarios en redes sociales expresando frustración por la falta de servicios básicos en Asunción.
En la red social X, plataforma en la que Bello hizo su anuncio, recibe críticas por parte de la ciudadanía.

“Yo empecé como funcionario municipal. Sé lo que significa salir todos los días a trabajar por esta ciudad. Hoy, como intendente, me toca darles a nuestros funcionarios algo fundamental: reglas claras, seguridad y tranquilidad para cumplir con su trabajo”, argumentó.

Según Bello, la firma de este contrato también implica “ordenar la casa”, ya que según escribió, abordaría “derechos y obligaciones claras”.

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Contrato colectivo en la Municipalidad de Asunción

Según informaciones de la Municipalidad, este contrato “responde principalmente a la necesidad de armonizar Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo (CCCT) con la Ley N.º 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil” que establece disposiciones para el ingreso a la función pública, la carrera administrativa, la promoción y otros aspectos de las relaciones laborales en el sector público.

Elecciones Municipales

Luis Bello habla con micrófono, vestido de blanco, rodeado de público que usa camisetas de colores naranja y negro, escuchando atentamente.
Luis Bello rodeado de representantes sindicales.

Por las organizaciones sindicales firmaron Alberto Gaona y Cándido Penayo, presidente y vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Sitrama); Julio Rafael Fernández y Edgar Isaac Fernández, presidente y vicepresidente del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema); y Gladys Galeano y Óscar Pereira, presidenta y vicepresidente del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca).

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Críticas a Bello por contrato

Entre las críticas, la diputada por Asunción del PPS, Johanna Ortega, increpó a Bello a través de su cuenta oficial de la red social X y exigió al intendente que si firma “que pague de su bolsillo”.

Captura de pantalla de tweets de Johanna Ortega denunciando compromisos electorales del intendente Luis Bello, con texto visible expresando descontento.
Johanna Ortega increpa al intendente de Asunción Luis Bello por firma de nuevo contrato colectivo a semanas de las elecciones.

Es ilegítimo que Luis Bello quiera firmar un nuevo contrato colectivo a DOS SEMANAS de las elecciones. Un intercambio de ‘favores’ con fines electorales que terminaremos pagando los asuncenos de nuestros bolsillos. Nos van a entregar una ciudad en ruinas, una Municipalidad quebrada y no contentos con eso, nos quieren entregar la administración con compromisos con los funcionarios municipales que el intendente está tomando a espaldas de la ciudadanía”, escribió.

También hoy el candidato a concejal de la Alianza Unidos por Asunción, Bruno Martínez, sufrió una violenta agresión física este viernes mientras realizaba una cobertura informativa en las instalaciones de Aseo Urbano, de acuerdo al informe de su equipo político.

Imagen sin descripción

El postulante recibió el impacto de un decodificador de televisión en la cabeza, lo que le provocó una herida cortante que requirió suturas.

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