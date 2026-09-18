Asunción: Bello firma contrato colectivo con funcionarios pese a críticas

El 4 de octubre son las elecciones municipales y a menos de tres semanas, la administración del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), enfrenta fuertes presiones internas y externas para concretar la firma del nuevo contrato colectivo antes del día de los comicios.

En medio de críticas por parte de la oposición y la ciudadanía, el jefe comunal anunció esta tarde que tal contrato ya fue firmado.

“Yo empecé como funcionario municipal. Sé lo que significa salir todos los días a trabajar por esta ciudad. Hoy, como intendente, me toca darles a nuestros funcionarios algo fundamental: reglas claras, seguridad y tranquilidad para cumplir con su trabajo”, argumentó.

Según Bello, la firma de este contrato también implica “ordenar la casa”, ya que según escribió, abordaría “derechos y obligaciones claras”.

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Contrato colectivo en la Municipalidad de Asunción

Según informaciones de la Municipalidad, este contrato “responde principalmente a la necesidad de armonizar Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo (CCCT) con la Ley N.º 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil” que establece disposiciones para el ingreso a la función pública, la carrera administrativa, la promoción y otros aspectos de las relaciones laborales en el sector público.

Por las organizaciones sindicales firmaron Alberto Gaona y Cándido Penayo, presidente y vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Sitrama); Julio Rafael Fernández y Edgar Isaac Fernández, presidente y vicepresidente del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema); y Gladys Galeano y Óscar Pereira, presidenta y vicepresidente del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca).

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Críticas a Bello por contrato

Entre las críticas, la diputada por Asunción del PPS, Johanna Ortega, increpó a Bello a través de su cuenta oficial de la red social X y exigió al intendente que si firma “que pague de su bolsillo”.

“Es ilegítimo que Luis Bello quiera firmar un nuevo contrato colectivo a DOS SEMANAS de las elecciones. Un intercambio de ‘favores’ con fines electorales que terminaremos pagando los asuncenos de nuestros bolsillos. Nos van a entregar una ciudad en ruinas, una Municipalidad quebrada y no contentos con eso, nos quieren entregar la administración con compromisos con los funcionarios municipales que el intendente está tomando a espaldas de la ciudadanía”, escribió.

También hoy el candidato a concejal de la Alianza Unidos por Asunción, Bruno Martínez, sufrió una violenta agresión física este viernes mientras realizaba una cobertura informativa en las instalaciones de Aseo Urbano, de acuerdo al informe de su equipo político.

El postulante recibió el impacto de un decodificador de televisión en la cabeza, lo que le provocó una herida cortante que requirió suturas.

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